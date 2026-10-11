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Umstrittenes neuübernommenes Triforêt geht in erste Wintersaison

Wieder geöffnet
© Falkensteiner
Im November ist das Haus nochmals drei Wochen geschlossen, um sich auf die Wintersaison vorzubreiten.
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Auf den Hutterer Böden in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) wurde im Sommer nach der Insolvenz das Triforêt durch Falkensteiner übernommen. 41 Apartments und 20 freistehende Chalets, ringsum Almen in wunderschönen Herbstfarben. Noch duftet die Luft nach Heu, doch bald zieht der Schnee ein – und dann beginnt die Skisaison direkt vor der Haustür. Wer es lieber ruhig angeht, findet im alpin.spa mit über 1.000 m² und großzügigem Saunabereich den perfekten Rückzugsort. Bis 21. Dezember kann man das Opening Special im Apartment für ein bis sieben Personen inkl. Frühstück ab 295 Euro buchen.

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Nach 17 Mio. Euro-Insolvenz

Die Insolvenz des Triforêt-Hotels mit 17 Mio. Euro Schulden und 135 Gläubigern in Hinterstoder war Streitthema im Landtag. "Schon die Schröcksnadel-Gruppe hat mit dem Alprima-Projekt ein touristisches Projekt in Hinterstoder angekündigt, am Ende sind es jetzt Luxusferienwohnungen für einige wenige geworden", warnte LR Stefan Kaineder (Grüne). 

Der Grundsatzbeschluss für die Förderung "Errichtung Alpin Resort Triforet Hinterstoder" in Höhe von 1,96 Mio. Euro durch das Tourismusressort wurde in der Landesregierung am 30. Mai 2023 getroffen. Die Förderung des Landes an eine touristische Betriebspflicht für das Hotel gebunden. Im Falle einer Nichteinhaltung der Betriebspflicht würde diese Förderung laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zurückgefordert werden.

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