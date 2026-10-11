Frau biss Freund blutig und attackierte Cops

Beiß-Attacke bei der U-Bahn-Station Praterstern: 20-Jährige festgenommen.

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Wien. Mit einer beißwütigen Frau hatte Samstagabend die Polizei am Praterstern zu tun. Die 20-Jährige ging zuerst in der U1-Station auf ihren Begleiter los. Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien wurden auf sie aufmerksam und versuchten, den Streit zu schlichten. Plötzlich klammerte sich die Frau am Bein des Freundes fest und biss diesen in die Wade, sodass er eine blutende Wunde erlitt. Im Anschluss biss sie auch noch einen Polizisten.

Als die Sicherheitsdienstmitarbeiter nach der ersten Attacke eingriffen, soll die Frau einem Security den Arm verdreht haben, wodurch dieser an der Schulter verletzt wurde. Daraufhin verständigten die Mitarbeiter der Wiener Linien die Polizei. Als ihr Begleiter das mitbekam, suchte er das Weite und meinte, mit der Polizei nichts zu tun haben zu wollen.

Noch zwei Beißattacken gegen Polizisten

Auch gegenüber den alarmierten Polizisten der Polizeiinspektion Praterstern verhielt sich die augenscheinlich durch Suchtgift bzw. Alkohol beeinträchtigte Frau äußerst aggressiv. Die Beamten nahmen die unterstandslose Slowakin fest. Im Zuge der Festnahme versuchte sie, einen Polizisten ins Knie zu beißen. Kurz vor ihrer Überstellung in den Arrest biss sie einen weiteren Polizisten in die Wade.

Bei der 20-Jährigen wurde Cannabisharz sichergestellt. Sie befand sich am Sonntag noch in polizeilichem Gewahrsam.