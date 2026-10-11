Kalb "Konrad" verirrte sich auf Dach von Wohnhaus

Das kleine Kalb konnte von der alarmierten Feuerwehr gerettet werden.

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Tirol. Tierischer Rettungseinsatz im Brixental: Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 17.30 Uhr mit den Worten "Kleines Kalb steht auf Dach in Höhe des 3. Stockwerkes eines Wohngebäudes im Brixental" alarmiert.

20 Florianis rückten aus

Das Kalb "Konrad" war von einer dahinterliegenden Weide ausgebüxt und über einen kleinen Absatz auf das rutschige Blechdach eines Wohnhauses geraten. Daraufhin rutschte das Tier das schräge Dach hinunter und blieb letztlich auf der ebenen Fläche des Daches stehen. "Konrad" schaffte es nicht mehr zurück und war auf mehreren Metern Höhe gefangen.

Das ausgebüxte Tier geriet auf das rutschige Blechdach und musste gerettet werden. © ZOOM.TIROL

Rund 20 Florianis rückten daraufhin aus. Die Einsatzkräfte arbeiteten sich mittels Seil und Steckleiter zum Einsatzort vor und konnten das Kalb schließlich vom Dach retten und unverletzt in Sicherheit bringen. Nach rund einer Stunde konnte der tierische Einsatz erfolgreich beendet werden.