Radfahrer (7) von Auto erfasst und schwer verletzt

Das Kind dürfte das Fahrrad plötzlich auf die Fahrbahn gelenkt haben.

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Steiermark. Ein siebenjähriger Radfahrer ist Samstagnachmittag im obersteirischen Bischoffeld in der Gemeinde Gaal (Bezirk Murtal) von einer Pkw-Lenkerin erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert worden. Der Bub blieb danach schwer verletzt auf der Straße liegen, hieß es seitens der Polizei. Das Kind wurde von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen.

Notbremsung

Die 21-jährige Autofahrerin war gegen 16.40 Uhr auf der Gaalerstraße (L515) im Ortsgebiet von Bischoffeld unterwegs, als der Schüler laut ihren Angaben plötzlich sein Fahrrad vom rechten Straßenrand auf die Fahrbahn gelenkt habe. Sie habe die Kollision trotz einer Notbremsung nicht verhindern können.