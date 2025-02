Austria dank Fitz-Geniestreich im Höhenflug

Die Austria setzt ihren Höhenflug fort und schielt weiter auf die Tabellenspitze. Rapid kommt hingegen auch im neuen Jahr nicht in Fahrt. Dank einer unglaublichen Effizienz feierten die Veilchen am Sonntag einen 2:1-Derbysieg, während Grün-Weiß zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen dasteht.

Neun Zähler liegt die punktegleich mit Sturm Graz zweitplatzierte Austria bereits vor dem Erzrivalen. Dennoch will man am Verteilerkreis Demut walten lassen. Von einer "brutalen Mentalität und Moral" sprach der in eines der extra angefertigten Derbysieger-Leibchen gewandete Dominik Fitz. "Es war spielerisch sicher nicht unser bestes Spiel. Aber wir waren wieder hinten, sind wieder zurückgekommen, weil wir als Mannschaft zusammenhalten", meinte Austrias Matchwinner.

Zunächst vom Elferpunkt zum 1:1 (41.) erfolgreich, legte der Spielmacher kurz nach der Pause via Freistoß nach. Nach einem Foul von Bendegúz Bolla zirkelte Fitz den Ball in der Idealkurve ins Netz. "Ich habe mir gedacht, wenn er mir so deppert auf die Füße steigt, schieß ich ihn ins lange (Eck)", meinte der 25-Jährige.

"Der Beste in Österreich"

Sein Kapitän Manfred Fischer sprach von einem "Geniestreich" und scherzte: "Im Training habe ich den noch nie gesehen." Aleksandar Dragovic - der Abwehrchef ("Ich spiele auch mit einem Bein und 40 Grad Fieber ein Derby") kämpfte sich mit einem beim Aufwärmen lädierten Knöchel durch die Partie - erinnerte an die Winterpause. Im Jänner kamen Gerüchte über einen Abschied von Fitz auf, er selbst erklärte aber, zu bleiben. "Ich habe gesagt: Im Winter keine Chance, bis Sommer muss er bleiben. Er ist das Um und Auf für die Zaubermomente", sagte Dragovic.

Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner verwies auf die nackten Zahlen. Sechs Tore hat Fitz nun geschossen, dazu kommen beim 25-Jährigen noch zehn Assists. Ortlechner: "Er ist auf seiner Position statistisch gesehen der Beste in Österreich." Rapid durfte spätestens nach Fitz' zweiter Tat hadern. Die Hütteldorfer legten durch ein spektakuläres Tor von Mamadou Sangare nach einer halben Stunde vor, verpassten aber das durchaus mögliche 2:0. Bezeichnend war eine unfreiwillige Kopfballabwehr von Dion Beljo bei einem Torschuss von Mitspieler Isak Jansson.

Seit Acht Runden auf Dreier-Jagd

"Wir schenken es her. Nach dem 1:0 war das richtig gut von uns, dann zerstören wir uns diese Ausgangssituation. Das ärgert sehr", haderte Robert Klauß. Rapids Trainer war auch auf den Unparteiischen Julian Weinberger nicht gut zu sprechen, nachdem dieser beim Stand von 1:2 ein vermeintliches Vergehen von Austria Tin Plavotic an Louis Schaub im Strafraum nicht als Foul einstufte. Der eingewechselte Matthias Seidl sah die Austria in der einen oder anderen Situation grundlegend "cleverer" als sein Team.

Während die Hausherren feierten, verschwanden die Grünweißen in Ermangelung der Gäste-Fans schnell in der Kabine. Wie gegen den WAC (1:3) gab es trotz einer Führung am Ende keine Punkte. In den vergangenen acht Runden hat der Conference-League-Achtelfinalist nur einen vollen Erfolg geholt. "Es bringt uns nichts, wenn wir das Spiel zweimal aus der Hand geben. Da müssen wir einfach konzentrierter sein in jeder Situation", meinte Seidl.

Klauß verbietet Blick auf Tabelle

Rapids Kapitän zeigte sich außerdem über seine Jokerrolle enttäuscht. "Ich hätte gerne von Beginn an gespielt. Aber man muss Trainerentscheidungen akzeptieren." Klauß wollte auf seine Wechsel nicht groß eingehen. Auch den Blick auf die Tabelle verbat er seinen Spielern. "Wir sollten auf die Leistung am Platz schauen. Wie gewinnen wir Spiele. Das Spiel war zu gewinnen, aber wir sind selbst schuld, dass wir es nicht gewonnen haben", hielt der Deutsche fest.

Sein Gegenüber Stephan Helm durfte danach Resümee ziehen. Auch der Austria-Coach schwärmte über Fitz, wobei er dem Matchwinner eine gute Entwicklung bescheinigte. Neben seinen Toren und Vorlagen spiele Fitz in dieser Saison "extrem diszipliniert, arbeitet extrem viel. Das ist im modernen Fußball sehr wichtig und hebt ihn auf das nächste Level". Das nächste Level peile auch die gesamte Mannschaft an. "Ich weiß, dass die Jungs gierig darauf sind, besser zu werden. Das ist unser Antrieb", so Helm.

Austria "intern sehr ambitioniert"

Auf die Titelambitionen des Cup-Halbfinalisten angesprochen winkte er ab. "Intern" sei man "sehr ambitioniert", meinte Helm immerhin vielsagend. Sein Kapitän wurde deutlicher. "Wir wollen uns von keinen Medien oder Leuten beirren lassen, die uns irgendwas aufoktroyieren wollen in Sachen Meistertitel oder Double oder keine Ahnung was", sagte Fischer. "Ich habe zwar gesagt, dass wir bereit sind für einen Titel, aber es ist noch nichts erreicht. Wir bleiben bodenständig und schauen von Woche zu Woche, diese Floskel werdet ihr jetzt immer von mir hören", merkte der Mittelfeldmann an. "Das hat uns ausgezeichnet und stark gemacht."

Die nächste Chance, dies unter Beweis zu stellen, hat die Austria am Wochenende im Heimspiel gegen Salzburg. Rapid gastiert dann beim LASK. Eine weitere Niederlage gegen die noch um die Meistergruppe kämpfenden Linzer wäre denkbar ungünstig.