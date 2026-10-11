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47-Jähriger verletzt

Kärntner ging mit Totschläger auf Lokalgäste los

Ein österreichisches Polizeiauto fährt schnell durch eine Stadtstraße.
© Getty Images
Der 32-Jährige wurde zuvor von der Security aus dem Lokal verwiesen, kam aber mit der illegalen Waffe zurück.
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Kärnten. Ein 32-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Streit mit Lokalgästen mit einem illegalen Totschläger auf diese losgegangen. Zumindest ein Mann wurde dadurch verletzt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Verdächtige konnte am Boden fixiert werden, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und es wurden Suchtmittelutensilien bei ihm sichergestellt.

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Ermittlungen laufen

Der Streit zwischen dem 32-Jährigen und anderen Gästen eines Lokals in Wolfsberg war gegen 0.40 Uhr entbrannt. Ein Security-Mitarbeiter verwies den Mann schließlich aus dem Lokal. Zunächst folgte der Kärntner dem auch, drohte aber noch den Anwesenden mit dem Umbringen. Dann fuhr er mit seinem Pkw davon, doch kurze Zeit später kam er zurück und geriet vor dem Lokal wieder in einen Streit mit den Gästen.

Diesmal hatte er den in Österreich illegalen Totschläger dabei und setzte diesen auch ein. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg wurde dabei verletzt. Einen Alkotest bei der Polizei verweigerte er. Weitere Erhebungen werden noch geführt.

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