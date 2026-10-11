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Tierischer Einsatz

Pferd saß auf Mauer fest: gerettet

Ein Pferd steckt mit dem Vorderkörper über einer Mauer, Feuerwehrleute leisten Hilfe.
© FF Maria Anzbach
Das Tier konnte mit Hilfe der Feuerwehr wieder befreit werden.
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. Die Feuerwehr musste am vergangenen Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) ausrücken. Ein Pferd hatte sich in der Burgstallerstraße in eine missliche Lage gebracht aus der es sich nicht mehr befreien konnte: Das Tier hing auf einer Mauer fest und konnte weder vor noch zurück.

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Pferd befreite sich selbst

Die Feuerwehr Maria Anzbach rückte sofort zur Tierrettung aus: Das Pferd wurde zunächst mit einem Hebekissen leicht angehoben, anschließend legten die Einsatzkräfte Rundschlingen an dem Tier an, um es zu befreien.

Feuerwehrleute befreien ein Pferd, das in einem Graben hinter einer Mauer feststeckt.
Das Pferd konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. © FF Maria Anzbach

Doch dem Pferd gelang es sich währenddessen selbst wieder aufzurichten. Das Tier ist wohlauf.

Das Pferd konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden. © FF Maria Anzbach

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