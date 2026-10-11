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Geplanter Anschlag

Nach Attentatsversuch: Tusk bestätigt Festnahme

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Der polnische Premierminister Donald Tusk spricht bei einer Besprechung im Büro des Premierministers.
© EPA
Ein Mann plante einen Anschlag auf den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Nun wurde er von der Polizei festgenommen, wie der polnische Innenminister auf X bestätigte.
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Polens Innenminister Marcin Kierwiński schrieb auf X (ehemals Twitter): "Der Mann, der dem Premierminister @donaldtusk gedroht und einen Angriff auf ihn geplant hatte, wurde von der @PolskaPolicja festgenommen." Auch Tusk äußerte sich auf X zur Festnahme. Er bedankt sich bei den Sicherheitsbehörden.

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Am Sonntag rief die polnischen Sicherheitsdienste eine Sondersitzung ein. Sie haben Informationen über einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erhalten. Laut einem Sprecher der Sicherheitsbehörden werde die Bedrohung als "todernst" eingestuft. Jedoch könne er keine Einzelheiten nennen. Der Sprecher betonte: "Wir gehen von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass diese Bedrohungen in die Tat umgesetzt werden."

Gegenüber "TVN24" erklärte Regierungssprecher Adam Szłapka, dass der Premierminister am Sonntag gegen 7 Uhr morgens von den Sicherheitsdiensten über den geplanten Anschlag informiert worden sei. Details über die Person oder die Festnahme sind derzeit nicht genannt worden.

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