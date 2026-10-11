Nach Attentatsversuch: Tusk bestätigt Festnahme

Ein Mann plante einen Anschlag auf den polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Nun wurde er von der Polizei festgenommen, wie der polnische Innenminister auf X bestätigte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Polens Innenminister Marcin Kierwiński schrieb auf X (ehemals Twitter): "Der Mann, der dem Premierminister @donaldtusk gedroht und einen Angriff auf ihn geplant hatte, wurde von der @PolskaPolicja festgenommen." Auch Tusk äußerte sich auf X zur Festnahme. Er bedankt sich bei den Sicherheitsbehörden.

Am Sonntag rief die polnischen Sicherheitsdienste eine Sondersitzung ein. Sie haben Informationen über einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erhalten. Laut einem Sprecher der Sicherheitsbehörden werde die Bedrohung als "todernst" eingestuft. Jedoch könne er keine Einzelheiten nennen. Der Sprecher betonte: "Wir gehen von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass diese Bedrohungen in die Tat umgesetzt werden."

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Gegenüber "TVN24" erklärte Regierungssprecher Adam Szłapka, dass der Premierminister am Sonntag gegen 7 Uhr morgens von den Sicherheitsdiensten über den geplanten Anschlag informiert worden sei. Details über die Person oder die Festnahme sind derzeit nicht genannt worden.