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Tragischer Tod

Witwe von L'Osteria-Gründer bricht ihr Schweigen

Phillip Platzer
von
Frau lehnt ihren Kopf auf die Schulter eines Mannes, beide sitzen im Auto, schwarz-weiß Foto.
© Instagram
Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall von L’Osteria-Mitgründer Klaus Rader hat sich seine Ehefrau Viktoria öffentlich zu Wort gemeldet und emotional Abschied genommen.
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Am Sonntag meldete sich Viktoria "Viky" Rader mit bewegenden Worten auf Instagram zu Wort und bedankte sich für die große Anteilnahme. "Ruhe in Frieden, die Liebe meines Lebens", schrieb die 42-Jährige an ihren Mann, den sie erst im Juni geheiratet hatte.

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Tragödie auf Mallorca

Klaus Rader war bei einer Auto-Rallye auf Mallorca mit einem Porsche 911 GT3 RS von der Fahrbahn abgekommen und 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Nachricht über seinen Tod am 9. Oktober erschütterte Familie, Freunde und Weggefährten. Besonders schwer trifft der Verlust seine Ehefrau, mit der er 16 Jahre lang durchs Leben ging und vier gemeinsame Kinder großzog.

Gemeinsame Höhen und Tiefen

Die Beziehung der beiden war von starkem Zusammenhalt geprägt. Nach fünf überstandenen Fehlgeburten und dem Bangen um ihre herzkranke Tochter feierten sie im Sommer noch eine Traumhochzeit auf Mallorca. "Bis dass der Tod uns scheidet", hatte Viky damals geschrieben – ein Versprechen, das nun viel zu früh endete.

Privatsphäre für Familie

In ihrer Nachricht betonte Viktoria Rader, dass sie und ihre Kinder nun Zeit und Privatsphäre benötigen. "Das größte Geschenk, das ihr uns im Moment machen könnt, ist Respekt und die Ruhe, als Familie privat zu trauern", erklärte sie.

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