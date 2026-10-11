Prügel-Start bei NFL-Kracher in London

Das zweite London-Spiel der NFL begann am Sonntag gleich richtig wild.

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Dem ein oder anderen Amerikaner in den USA dürfte zum Auftakt des NFL-Spieltages am Sonntag wohl das Frühstücks-Kipferl im Mund stecken geblieben sein.

Denn der Hit in London zwischen den Jacksonville Jaguars und den Philadelphia Eagles begann richtig wild. Nach einem Kick-off-Return von Josh Cameron, der in der Endzone endete, folgte eine lange Diskussion der Schiedsrichter.

Kein Touchdown, dafür Ausschluss

Der potenzielle Touchdown zählte nicht, dafür wurden gleich zwei Spieler aus dem Spiel genommen. Denn im Hintergrund entstand plötzlich und ohne vorgehende Ereignisse eine wilde Prügelei.

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Als Konsequenz war der Arbeitstag von Brian Thomas Jr. und Jeremiah Trotter Jr. nach nur 13 Sekunden beendet. Eine Europa-Reise, die sich für die beiden wohl nicht ausgezahlt hat.