oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Sekunden im TV

Collegefootball-Fan wird plötzlich weltberühmt

OR
von
Menschenmenge bei einer Veranstaltung, im Vordergrund ein Mann mit Kappe und eine Frau mit blondem Haar.
© Instagram/peytonblomquist
Ein kurzer Moment im Fernsehen reichte aus: Eine junge Frau wurde während einer Football-Übertragung zum Star im Netz. Ihre Follower-Zahlen explodierten innerhalb kürzester Zeit.
OE24 auf Google bevorzugen

USA. Ein kurzer TV-Ausschnitt bei der ESPN-Übertragung des Collegefootball-Spiels zwischen den Florida Gators und den Ole Miss Rebels (52:28) machte Peyton Blomquist über Nacht zum Netz-Star. Innerhalb kürzester Zeit explodierten die Instagram-Follower der 18-jährigen Studentin aus Orlando von rund 10.000 über 16.500 auf mehr als 56.000.

Auch interessant

Unheimliche NFL-Serie endet nach 637 Tagen

Verletzungs-Schock um Raimann bei Colts-Zittersieg

Schon wieder: Trainer flippt nach Sieg völlig aus

Nach dem kurzen TV-Auftritt wollten zahlreiche Sportfans mehr über die Studentin aus Florida wissen. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ihre Biografie rasch. Blomquist selbst veröffentlichte einen Screenshot der Fernsehszene und versah diesen mit den Worten "Go Gators".

"Auf der Suche nach einem Ehemann"

In weiteren Kommentaren gab sie Einblicke in ihr Privatleben. Zu einem Beitrag merkte sie an: "Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Ehemann." Dies berichtete das Portal "The Spun".

Doch Blomquist punktet nicht nur mit Reichweite, sondern auch mit Leistung: 2019 belegte sie den 3. Platz bei den AAU-Nationalmeisterschaften im Volleyball.

Vor ihrem aktuellen Studium der Ernährungswissenschaften an der University of Florida schloss sie die High School als Jahrgangszweitbeste ab. Dort engagierte sie sich als Leiterin des Chemie-Clubs, war Vorsitzende des Biologie- und Medizinclubs, Mitglied der National Honor Society sowie der Science National Honor Society und trat im Debattierteam an.

Heute ist sie Mitglied der Studentinnenverbindung Zeta Tau Alpha und auf TikTok zeigt sie ihre Leidenschaft für Fitness.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Unheimliche NFL-Serie endet nach 637 Tagen

Prinz Philip in Spital eingeliefert

Pöltl greift mit Raptors-Ikone nach NBA-Thron

Shia LaBeouf hält Motivationsrede

Kendall Jenner zieht auf Trauminsel blank

Collegefootball-Fan wird plötzlich weltberühmt

Schon wieder: Trainer flippt nach Sieg völlig aus

Benko: U-Haft wurde erneut verlängert

Kern macht Ernst bei Mieten

Verletzungs-Schock um Raimann bei Colts-Zittersieg