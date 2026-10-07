Collegefootball-Fan wird plötzlich weltberühmt

Ein kurzer Moment im Fernsehen reichte aus: Eine junge Frau wurde während einer Football-Übertragung zum Star im Netz. Ihre Follower-Zahlen explodierten innerhalb kürzester Zeit.

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USA. Ein kurzer TV-Ausschnitt bei der ESPN-Übertragung des Collegefootball-Spiels zwischen den Florida Gators und den Ole Miss Rebels (52:28) machte Peyton Blomquist über Nacht zum Netz-Star. Innerhalb kürzester Zeit explodierten die Instagram-Follower der 18-jährigen Studentin aus Orlando von rund 10.000 über 16.500 auf mehr als 56.000.

Nach dem kurzen TV-Auftritt wollten zahlreiche Sportfans mehr über die Studentin aus Florida wissen. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich ihre Biografie rasch. Blomquist selbst veröffentlichte einen Screenshot der Fernsehszene und versah diesen mit den Worten "Go Gators".

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"Auf der Suche nach einem Ehemann"

In weiteren Kommentaren gab sie Einblicke in ihr Privatleben. Zu einem Beitrag merkte sie an: "Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Ehemann." Dies berichtete das Portal "The Spun".

Doch Blomquist punktet nicht nur mit Reichweite, sondern auch mit Leistung: 2019 belegte sie den 3. Platz bei den AAU-Nationalmeisterschaften im Volleyball.

Vor ihrem aktuellen Studium der Ernährungswissenschaften an der University of Florida schloss sie die High School als Jahrgangszweitbeste ab. Dort engagierte sie sich als Leiterin des Chemie-Clubs, war Vorsitzende des Biologie- und Medizinclubs, Mitglied der National Honor Society sowie der Science National Honor Society und trat im Debattierteam an.

Heute ist sie Mitglied der Studentinnenverbindung Zeta Tau Alpha und auf TikTok zeigt sie ihre Leidenschaft für Fitness.