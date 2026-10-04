Schon wieder: Trainer flippt nach Sieg völlig aus

Derzeit geht ein Video viral, nachdem ein Trainer den Meisterschaftssieg seiner Mannschaft feiert, als ob er den größten Titel seiner Karriere gewonnen hätte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In den USA ist College Football teilweise sogar wichtiger als die NFL. Welche Bedeutung das Spiel hat, zeigte nun am Samstag P.J. Fleck nach dem Sieg seiner Minnesota Golden Gophers gegen die Michigan Wolverines mit 20:14.

Die beiden Teams sind erbitterte Rivalen, doch gegen den zehnfachen College-Champion aus Michigan hatten die Hausherren aus Minnesota meistens das Nachsehen. Seit 1977 gab es keinen Heimsieg mehr, der letzte Erfolg aus den bisherigen 107 Aufeinandertreffen datiert aus dem Jahr 2014. Fleck selbst übernahm die Leitung des Football-Programms an der University of Minnesota erst 2017.

Dementsprechend kennt er das Gefühl noch nicht, gegen die Erzrivalen zu gewinnen. Bereits in der Vorwoche sorgte der Trainer für Schlagzeilen. Nach dem überraschenden Sieg gegen Washington jubelte er mit einem seiner Spieler, der nach einem Zusammenstoß am Platz blutete. Sein Coach wischte ihm das Blut aus dem Gesicht und strich es sich selbst über die Wangen.

"Schönster Tag des Lebens"

Doch das war noch nichts im Vergleich zu dem, was sich am Samstag in den Katakomben des Huntington Bank Stadiums abspielte. Während die Fans auf dem Feld zum Kult-Hit "Mr. Brightside" den Sieg feierten, meinte Fleck in einem Interview, dass er so stolzer nicht sein könnte: "Neben meiner Hochzeit und der Geburt meiner Kinder ist das der schönste Tag meines Lebens."

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der ehemalige Wide Receiver der San Francisco 49ers setzte danach aber noch einen drauf. Als der 45-Jährige zu den Feierlichkeiten in der Kabine kam, gab es kein Halten mehr.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Er verpasste sich selbst eine Gatorade-Dusche, die es sonst nur nach dem Gewinn einer Meisterschaft gibt, nahm Anlauf und sprang in die Menge zum großen Stagediven mitten in der Kabine. Szenen, die man so selten gesehen hat und zeigen, wie wichtig der Sieg für die Golden Gophers war, die nun den vierten Sieg im fünften Saisonspiel erkämpft haben.