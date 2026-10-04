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Erleichterung

Unheimliche NFL-Serie endet nach 637 Tagen

Dominik Lehmann
von
Die New York Jets feiern eine Interception in der NFL.
© Getty Images
In der NFL ist eine gefühlt nie enden wollende Serie nach 637 Tagen doch beendet worden.
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Es ist tatsächlich passiert. Die New York Jets konnten am Sonntag gegen die Chicago Bears eine Interception bejubeln. Das bedeutet, dass ein Verteidiger den Pass des gegnerischen Quarterbacks abgefangen hat und damit der Ballbesitz wechselt.

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Normalerweise sollte das keine besondere Erwähnung wert sein, doch in diesem Fall ist es anders. Das Team aus dem Big Apple wartete seit unglaublichen 637 Tagen darauf, das zu schaffen. Nach 20 Spielen und 636 Passversuchen ohne einen abgefangenen Ball ist es nun wirklich geschehen.

Erster Jubel währte nicht lange

Schon kurz davor brandete Jubel im Stadion auf, als Defensive Tackle T'Vondre Sweat einen Pass von Case Keenum abgefangen hatte. Doch die Aktion wurde von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen.

Kurze Zeit später war es dann doch soweit. Diesmal war es Star-Safety Minkah Fitzpatrick. Vor den Jets war die längste Durststrecke 14 Spiele lang (San Francisco 49ers 4024/2025).

Eine ganze Saison ohne abgefangenen Ball, wie man es im Vorjahr in New York erlebte, gab es zuvor allerdings noch nie.

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