Unheimliche NFL-Serie endet nach 637 Tagen

In der NFL ist eine gefühlt nie enden wollende Serie nach 637 Tagen doch beendet worden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist tatsächlich passiert. Die New York Jets konnten am Sonntag gegen die Chicago Bears eine Interception bejubeln. Das bedeutet, dass ein Verteidiger den Pass des gegnerischen Quarterbacks abgefangen hat und damit der Ballbesitz wechselt.

Normalerweise sollte das keine besondere Erwähnung wert sein, doch in diesem Fall ist es anders. Das Team aus dem Big Apple wartete seit unglaublichen 637 Tagen darauf, das zu schaffen. Nach 20 Spielen und 636 Passversuchen ohne einen abgefangenen Ball ist es nun wirklich geschehen.

Erster Jubel währte nicht lange

Schon kurz davor brandete Jubel im Stadion auf, als Defensive Tackle T'Vondre Sweat einen Pass von Case Keenum abgefangen hatte. Doch die Aktion wurde von den Schiedsrichtern zurückgepfiffen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kurze Zeit später war es dann doch soweit. Diesmal war es Star-Safety Minkah Fitzpatrick. Vor den Jets war die längste Durststrecke 14 Spiele lang (San Francisco 49ers 4024/2025).

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eine ganze Saison ohne abgefangenen Ball, wie man es im Vorjahr in New York erlebte, gab es zuvor allerdings noch nie.