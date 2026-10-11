Fahndung
Einbrecher rissen Tresor aus Wand von Hotel
Salzburg. Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag aus einem Hotel in Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann im Pongau) Bargeld im hohen vierstelligen Bereich erbeutet.
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Flucht mit Tresor
Die unbekannten Täter hebelten eine Nebentür auf und durchsuchten das Büro zuerst nach Wertgegenständen, bevor sie einen Tresor aus der Wand rissen. Für einen weiteren Geldschrank fanden sie einen Schlüssel. Anschließend flüchteten sie mit dem einen Tresor, der andere wurde leer vorgefunden, so die Polizei Salzburg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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