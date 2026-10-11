Animal Hording: 73 abgemagerte Hasen und Meerschweinderl

Der Fall flog auf, weil die Frau ihre pflegebedürftige Tochter geschlagen haben soll.

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Die Polizei hat in einer Wohnung in Lambach (Bezirk Wels-Land) 73 verwahrloste und abgemagerte Kaninchen und Meerschweinchen entdeckt. Die Beamten waren am 8. Oktober zu der Wohnung der 55-Jährigen gerufen worden, weil sie ihre pflegebedürftige Tochter geschlagen haben soll. Als die Beamten vor Ort waren, entdeckten sie die auf engstem Raum, in dutzende Käfige gepferchten Nagetiere, bestätigte die Polizei am Sonntag einen Bericht in der "Kronen Zeitung".

Anzeige wegen Tierquälerei

Die Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wurde informiert und am vergangenen Donnerstag wurden der Halterin die Kaninchen und Meerschweinchen abgenommen. Die Frau wird wegen Tierquälerei angezeigt, zudem laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung.