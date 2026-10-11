Toiletten-Notstand zwingt Passagierjet zur Landung

Ein Toiletten-Ausfall an Bord einer Boeing 777 sorgte auf dem Weg von Spanien in die USA für erhebliche Komplikationen. Die Maschine musste schließlich ungeplant in New York aufsetzen.

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USA. Auf dem American-Airlines-Flug von Madrid nach Dallas mit einer 27 Jahre alten Boeing 777 kam es am 6. Oktober zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Während des elfstündigen Fluges mit 287 Menschen an Bord fielen sechs der acht Toiletten aus.

Dringlichkeitsruf über US-Ostküste

Beim Erreichen der US-Ostküste informierten die Piloten beim Anflug auf New York die Flugsicherung über nur noch zwei intakte Toiletten. Nach einer Rückfrage setzte die Besatzung einen Pan-Pan-Ruf für eine dringende, aber nicht lebensbedrohliche Situation ab.

Ungeplante Landung mit Übergewicht

Um 12.27 Uhr Ortszeit landete die Maschine ungeplant auf dem Flughafen New York-JFK. Da sich noch Kerosin für über vier Stunden im Tank befand, lag das Landegewicht über dem Normalwert.

Weiterflug nach technischer Überprüfung

Nach einem knapp dreieinhalbstdündigen Aufenthalt am Boden hob das Flugzeug wieder ab und erreichte Dallas knapp 15 Stunden nach dem ursprünglichen Start in Madrid. Wie American Airlines gegenüber Medien bestätigte, wurde die Maschine in New York einer technischen Überprüfung unterzogen. Die genaue Ursache für den Ausfall der sechs Toiletten gab die Fluggesellschaft nicht bekannt. Unklar blieb ebenso, ob bei dem Weiterflug nach Dallas wieder sämtliche Toiletten nutzbar waren.