oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Ausfall

Toiletten-Notstand zwingt Passagierjet zur Landung

OR
von
Passagiere sitzen in den Reihen einer Flugzeugkabine während des Fluges.
© Getty Images
Ein Toiletten-Ausfall an Bord einer Boeing 777 sorgte auf dem Weg von Spanien in die USA für erhebliche Komplikationen. Die Maschine musste schließlich ungeplant in New York aufsetzen.
OE24 auf Google bevorzugen

USA. Auf dem American-Airlines-Flug von Madrid nach Dallas mit einer 27 Jahre alten Boeing 777 kam es am 6. Oktober zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Während des elfstündigen Fluges mit 287 Menschen an Bord fielen sechs der acht Toiletten aus.

Auch interessant

Kein Eis mehr am Gipfel: Das Matterhorn schmilzt komplett ab!

Diese Aufnahmen der Polarlichter übertreffen alles

Protest in New York gegen Einwanderungsbehörde ICE

Dringlichkeitsruf über US-Ostküste

Beim Erreichen der US-Ostküste informierten die Piloten beim Anflug auf New York die Flugsicherung über nur noch zwei intakte Toiletten. Nach einer Rückfrage setzte die Besatzung einen Pan-Pan-Ruf für eine dringende, aber nicht lebensbedrohliche Situation ab.

Ungeplante Landung mit Übergewicht

Um 12.27 Uhr Ortszeit landete die Maschine ungeplant auf dem Flughafen New York-JFK. Da sich noch Kerosin für über vier Stunden im Tank befand, lag das Landegewicht über dem Normalwert.

Weiterflug nach technischer Überprüfung

Nach einem knapp dreieinhalbstdündigen Aufenthalt am Boden hob das Flugzeug wieder ab und erreichte Dallas knapp 15 Stunden nach dem ursprünglichen Start in Madrid. Wie American Airlines gegenüber Medien bestätigte, wurde die Maschine in New York einer technischen Überprüfung unterzogen. Die genaue Ursache für den Ausfall der sechs Toiletten gab die Fluggesellschaft nicht bekannt. Unklar blieb ebenso, ob bei dem Weiterflug nach Dallas wieder sämtliche Toiletten nutzbar waren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Doppelter Tornado zerstört beliebte Urlaubsinsel

Diese Aufnahmen der Polarlichter übertreffen alles

Toiletten-Notstand zwingt Passagierjet zur Landung

Forscher zählen 180.000 Riesenschildkröten auf den Seychellen

Kein Eis mehr am Gipfel: Das Matterhorn schmilzt komplett ab!

Kälte-Schock: Temperatur fällt unter 0 Grad

Hitler Mussolini gewinnt Wahl in Peru

So trifft "Super"-El-Niño die Welt und Europa

Kanaldeckel hochgedrückt: Heftiger Wolkenbruch flutet italienische Stadt

Protest in New York gegen Einwanderungsbehörde ICE