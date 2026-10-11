Opfer verletzt
E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst: Unfalllenker flüchtete
Salzburg. Der Unfall ereignete sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in Maishofen (Pinzgau). Ein 24-Jähriger war gegen 3.45 Uhr mit seinem E-Scooter in Richtung Saalfelden unterwegs. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in dieselbe Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache prallte der Pkw auf den E-Scooter, was den 24-Jährigen zu Fall brachte.
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Lenker fuhr davon
Der Autofahrer hielt nach der Kollision nicht an und fuhr davon. Der gestürzte E-Scooter-Lenker konnte von einem Familienangehörigen ins Krankenhaus gebracht werden, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Das Opfer konnte keine genauen Angaben zum Fluchtauto oder dessen Fahrer machen. Die Polizei ermittelt.
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