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Ab Mitte November

Flughafen Salzburg sucht 100 Mitarbeiter für Wintersaison

Flughafen Salzburg
© APA-FOTO: BARBARA GINDL
Vor allem an den Samstagen herrscht ein reges Kommen und Gehen von Touristen, die meist mit Skiausrüstung an- und abreisen.
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An Spitzentagen im Winter starten und landen 170 Flugzeuge auf dem Airport Wolfgang Amadeus Mozart . Bis zu 26.000 Passagiere sind täglich unterwegs. Für den Winterbetrieb auf dem Salzburger Flughafen werden heuer wieder rund 100 Mitarbeiter gesucht – aus verschiedenen Bereichen und zeitlich von Mitte November bis Ende März befristet.

Neben Technikern werden Mitarbeiter für die Flugzeugabfertigung, die Gepäcksortierung, Passagierbetreuung, für Arbeiten auf dem Vorfeld, Reinigungskräfte und Mitarbeiter für die medizinische Versorgung von Reisenden gesucht.

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