Totales Chaos: Massencrash in der Boxengasse

Komplettes Chaos herrschte in der Boxengasse von Fuji bei einem Rennen der Super Formula.

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Nicht nur in Singapur werden an diesem Wochenende Rennen gefahren. Kurz zuvor fand in einer weiteren großen Rennserie ein kurioser Zwischenfall in der Boxengasse statt.

Die Super Formula brachte bereits große Namen, wie Ralf Schumacher oder Pedro de la Rosa hervor. Die 1996 gegründete asiatische Rennserie gastierte am Wochenende in Fuji.

Chaos nach Boxenstopp

Beim vorletzten Rennen der Saison herrschte allerdings in der Boxengasse plötzlich Chaos. Bei den Boxenstopps herrschte dichtes Gedränge. Als ein Fahrer loswollte, tummelten sich dahinter schon vier Konkurrenten.

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Die Crew ließ ihn dennoch fahren, während einer noch durchkam, bremste ein anderer ab, um einen Crash zu vermeiden. Dabei vergaß er allerdings, in den Rückspiegel zu schauen. Es kam zum Auffahrunfall der nachkommenden Bolliden. Totales Chaos und Szenen, die man in der Formel 1 so zum Glück nicht kennt.