oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Bei Rennen

Totales Chaos: Massencrash in der Boxengasse

Drei Super-Formula-Rennwagen kollidieren in der Boxengasse während eines Rennens.
© X
Komplettes Chaos herrschte in der Boxengasse von Fuji bei einem Rennen der Super Formula.
OE24 auf Google bevorzugen

Nicht nur in Singapur werden an diesem Wochenende Rennen gefahren. Kurz zuvor fand in einer weiteren großen Rennserie ein kurioser Zwischenfall in der Boxengasse statt.

Auch interessant

Max Verstappen fürchtet Red-Bull-Rückfall

Preining nach Auer-Sieg vor DTM-Coup

Alarm bei Mercedes! Keine Chance gegen Red Bull

Die Super Formula brachte bereits große Namen, wie Ralf Schumacher oder Pedro de la Rosa hervor. Die 1996 gegründete asiatische Rennserie gastierte am Wochenende in Fuji.

Chaos nach Boxenstopp

Beim vorletzten Rennen der Saison herrschte allerdings in der Boxengasse plötzlich Chaos. Bei den Boxenstopps herrschte dichtes Gedränge. Als ein Fahrer loswollte, tummelten sich dahinter schon vier Konkurrenten.

Die Crew ließ ihn dennoch fahren, während einer noch durchkam, bremste ein anderer ab, um einen Crash zu vermeiden. Dabei vergaß er allerdings, in den Rückspiegel zu schauen. Es kam zum Auffahrunfall der nachkommenden Bolliden. Totales Chaos und Szenen, die man in der Formel 1 so zum Glück nicht kennt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Horror-Unfall: Pilz greift Sobotka an

Totales Chaos: Massencrash in der Boxengasse

Ermordet? Lyriker Pablo Neruda starb nicht an Krebs

Max Verstappen fürchtet Red-Bull-Rückfall

Hirscher gratulierte Vince via Anruf

Verstappen schnappt sich 50. Pole Position

Beyoncé: Große Empörung bei Fans

Köstinger legt sich mit Lebensmittelhandel an

Alarm bei Mercedes! Keine Chance gegen Red Bull

Preining nach Auer-Sieg vor DTM-Coup