Goldener Handschlag: 90 Mio. Euro für Gerhard Zeiler

Ereignisreiche Woche für Ex-ORF-Chef: Vom politischen Ansager zum Multi-Millionär.

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Erst vor wenigen Tagen sorgte Ex-ORF-Chef Gerhard Zeiler mit einem aufsehenerregenden Video-Post auf Instagram für Wirbel, als er der SPÖ-Führung knallhart ausrichten ließ: "Von mir werden Sie in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel hören." Was damals wie der Auftakt zu einem dauerhaften Machtkampf in der Partei wirkte, bekommt nun eine gigantische finanzielle Wendung.

Abgang als internationaler TV-Chef

Der Grund für Zeilers plötzlichen Reichtums-Sprung ist ein historischer Megadeal in Hollywood. Paramount schließt die 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. Discovery ab, wo Zeiler bisher als internationaler TV-Chef agierte. Durch den Giganten-Machtwechsel lacht dem Wiener Top-Manager ein gewaltiger Geldregen entgegen: Neben Aktiencashouts und Abfindungsvereinbarungen fließen insgesamt rund 100 Millionen US-Dollar (umgerechnet 90 Mio. Euro) auf Zeilers Konto.

Tech-Milliardär ist Trump-Freund

In der Branche sorgt der Deal für brisante Diskussionen, denn Kritiker sehen hier eine deutliche Parallele zur US-Politik. Der neu geformte Medienriese wandert unter die Fittiche von CEO David Ellison und dessen Vater, dem Tech-Milliardär Larry Ellison. Ellison sen. gilt als einer der wichtigsten Geldgeber und Unterstützer von Donald Trump.

Über die Fusionsgenehmigung und die Übernahme der CNN-Muttergesellschaft jubelt somit ausgerechnet das Umfeld des Ex-US-Präsidenten. Dass Zeiler aus dieser politisch extrem brisanten Fusions-Konstellation die vollen Taschen davonträgt, stößt bei Kritikern bitter auf.

1,1 Milliarden Dollar für Top-Manager

US-Finanzmedien beleuchten akribisch die Goldenen Handschläge für das Top-Management von Warner Bros. Discovery nach dem Deal mit Skydance/Paramount. Irre: CEO David Zaslav streicht laut SEC-Meldungen eine astronomische Summe von rund 606 Millionen Dollar ein. The Wrap schreibt: Zusammen sicherten sich die Manager unglaubliche 1,1 Milliarden Dollar durch die Skydance-Fusion.