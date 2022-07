Harry Styles ließ Wien ausflippen: Neuer Pop-König

Harry Styles sorgt mit seiner „Love On Tour“ weltweit für Kreischalarm. Am Samstag auch beim sensationellen Wien-Konzert in der Stadthalle.

Girls, Mädchen und Frauen schon Stunden vor Konzertbeginn knapp am Hyperventilieren, 30 Meter lange Schlangen vor den Merchandising-Ständen, mehr Schminke als vor jedem Aufriss Abend - Harry Styles war in Wien. Gestern hielt der Pop-Star der Stunde mit seiner Rekord-CD Harry‘s House in der seit Monaten ausverkauften Stadthalle Hof. Der Schwarzmarkt glühte: Bis zu 700 Euro für ein Ticket. Auch vor der Halle viele „Suche Karten“ Schilder. Nur 11.000 durften rein - es gab nur Sitzplätze. Unverständlich!

Das Sitzkonzert bei dem natürlich alle standen sorgte für viel Verwunderung und heilloses Chaos. Schon beim souveränen Vorprogramm Wolf Alice wurde teilweise das Parkett überrannt und noch freie Plätze einfach okkupierte . Das führte zu Diskussionen, Rempeleien, so mancher Träne.

Um 21.11 Uhr dann ein Kreischalarm wie ihn Wien selten erlebt hat: nach einem Publikums-Sing-A-Long zu Bohemian Rhapsody stürmte ER mit Music For A Sushi Restaurant, das Anfangs total im Publikumslärm unterging, stürmte ER auf die Bühne. Schwarz-Weiß-Karierte Hose und weißes T-Shirt mit riesigem Aufdruck einer Kiwi

Mit Dauergrinsen und Dauerwinken trippelte Styles ddurch ein charmantes Hit-Programm: Adore You, Delight oder Cinema. „Mein Name ist Harry und ihr habt heute nur einen Job: Spaß haben!“ Das ließ sich Wien nicht zweimal sagen: Schilder-Aktion zu Lights Up, der Fan Markus als Ansing-Objekt bei Boyfriends und ein Umjubeltes Outing von Leonie. das inszenierte Styles mit Regenbogen-Fahne wie eine Messe.

Dazu gabs eine emotionelle Unplugged-Einlage rund um Matilda, Lustiges Bühnen-Hüpfen zum One-Direction-Hit What Makes You Beautiful und das perfekte Pop-Finale mit der epochaler Zugabe Sign Of The Times, dem Fan-Wunsch Medicine und dem aktuellen mitsing-freundlichen Sommer-Hit As It Was. Mit dem rockigen Kracher Kiwi und zwei Dutzend Kusshändchen für das fantastische Publikum („Ihr wisst gar nicht was mir das bedeutet!“) war um 22.52

Uhr viel zu rasch Schluss. Ein Pop-Event der Extraklasse. Der logische nächste Schritt wäre das Happel Stadion. Wetten, dass es spätestens 2024 soweit ist.