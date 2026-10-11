Bugatti Tourbillon im Hitzestress: 1.800 PS schwitzen bei 45 Grad

Die Edelschmiede Bugatti schickt ihren brandneuen Tourbillon zu knallharten Hitzetests nach Südspanien. Bei bis zu 45 Grad Außentemperatur steht die aufwendige Kühlung des 1.800 PS starken Hybrid-Antriebs auf dem Prüfstand.

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Bugatti hat die Prototypen seines neuen Hypercars Tourbillon zu extremen Belastungstests ins glühend heiße Andalusien geschickt. Bei Außentemperaturen von bis zu 45 Grad Celsius müssen der neu entwickelte V16-Saugmotor und die drei unterstützenden Elektromotoren ihre Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen beweisen.

1.800 PS auf dem Prüfstand: Gewaltige Hitze in Andalusien

Während Urlauber im Sommer nach Südspanien reisen, um Sonne zu tanken, herrscht für die Entwicklungsabteilung von Bugatti rund um Sevilla absoluter Hochbetrieb. In der Region steigen die Quecksilbersäulen während der Sommermonate regelmäßig weit über die Marke von 40 Grad. Für die Ingenieure bietet diese Gluthitze das perfekte Testumfeld: Sie untersuchen gezielt jene Fahrsituationen, in denen die sengende Umgebungstemperatur mit der immensen Abwärme des Hochleistungsantriebs zusammentrifft.

Technisch läutet der Tourbillon eine völlig neue Ära für die elsässische Nobelmarke ein. Der legendäre W16-Motor, der zuvor im Veyron und im Chiron für Fabelwerte sorgte, weicht einem frei saugenden V16-Triebwerk. Unterstützt wird dieser mächtige Verbrenner von drei hocheffizienten Elektromotoren: Zwei Aggregate treiben die Vorderachse an, während die dritte Elektromaschine gemeinsam mit dem V16 direkt im Heck arbeitet. Ein 800-Volt-Batteriesystem liefert die notwendige Energie für die Systemleistung von atemberaubenden 1.800 PS.

Komplexe Kühlkreisläufe für empfindliche Hightech-Batterien

Die enorme Systemleistung stellt das Thermomanagement vor komplexe Herausforderungen. Während der V16-Verbrennungsmotor hohe Betriebstemperaturen problemlos verkraftet, reagieren die Lithium-Ionen-Batterie und die empfindliche Leistungselektronik extrem sensibel auf Hitze:

Getrennte Temperaturkreisläufe: Verbrenner und elektrische Antriebskomponenten benötigen völlig unterschiedliche Wärmeregulierungen.

Verbrenner und elektrische Antriebskomponenten benötigen völlig unterschiedliche Wärmeregulierungen. Keine Abstriche beim Design: Größere Lufteinlässe oder zusätzliche Hutzen hätten zwar mehr Kühlluft gebracht, jedoch die Aerodynamik und die markante Linienführung gestört.

Größere Lufteinlässe oder zusätzliche Hutzen hätten zwar mehr Kühlluft gebracht, jedoch die Aerodynamik und die markante Linienführung gestört. Thermische Überwachung: Die Entwickler statteten die Testträger mit mehr als 200 Präzisionssensoren aus, um Temperaturwerte lückenlos in Echtzeit aufzuzeichnen.

Die Entwickler statteten die Testträger mit mehr als 200 Präzisionssensoren aus, um Temperaturwerte lückenlos in Echtzeit aufzuzeichnen. Fokus der Testreihen: Im Mittelpunkt stehen die Klimatisierung des Cockpits, kritische Bauteile im Motorraum sowie die Gesamteffizienz der Kühlung.

Fahrzeugentwicklungsingenieur Daniel Ríos Hidalgo fasst die Zielsetzung zusammen: "Die Hauptaufgabe bestand darin, die Temperaturen in der Kabine, aber auch im Motorraum niedrig zu halten und gleichzeitig das herausragende und elegante Design des Fahrzeugs zu bewahren."

Der Bugatti Tourbillon von Oben © Bugatti

Härtetest auf der Rennstrecke und im Straßenverkehr

Das Testprogramm in Spanien verlangt dem 1.800-PS-Boliden alles ab. Auf öffentlichen Landstraßen wird der Einfluss von Ampelstopps und wechselndem Tempo untersucht – Situationen, in denen der kühlende Fahrtwind fehlt. Auf einer abgesperrten Rennstrecke folgt die brutale Dauerbelastung: Bei schnellen Rundenzeiten erhitzen sich Bremsen, Reifen und Antrieb massiv, während kaum Zeit zur Wärmeabgabe bleibt.

Rennstrecke von Sevilla im Süden Spaniens © Bugatti

Entwicklungsfahrer Paolo Magrone betont dabei auch die Relevanz der Innenraumklimatisierung für die Fahrsicherheit: "Wenn man über viel Leistung verfügt, sich aber auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht rundum wohlfühlt, ist es sehr schwierig, präzise zu fahren." Nur bei kühlem Kopf lässt sich das Geschoss im Grenzbereich dirigieren.

Extremspanne von 80 Grad: Von minus 30 bis über 50 Grad

Die Testfahrten in Spanien markieren den nächsten Meilenstein in einem globalen Erprobungsprogramm, das die Prototypen durch die unwirtlichsten Regionen der Erde führt:

Hitze-Vortest in Dubai: Bereits rund 15 Monate vor den Fahrten in Spanien musste ein früher XP-Prototyp bei sengenden Temperaturen von über 50 Grad bestehen.

Bereits rund 15 Monate vor den Fahrten in Spanien musste ein früher XP-Prototyp bei sengenden Temperaturen von über 50 Grad bestehen. Eisige Kälte in Schweden: Im nordschwedischen Arjeplog wurde das Fahrverhalten auf Eis, die Fahrstabilität und die Kältebeständigkeit bei bis zu minus 30 Grad erprobt.

Im nordschwedischen Arjeplog wurde das Fahrverhalten auf Eis, die Fahrstabilität und die Kältebeständigkeit bei bis zu minus 30 Grad erprobt. 80 Grad Temperaturdifferenz: Zwischen den Frosttests in Schweden und der Hitze im Nahen Osten meisterte die Technik eine extreme Temperaturspanne.

Zwischen den Frosttests in Schweden und der Hitze im Nahen Osten meisterte die Technik eine extreme Temperaturspanne. Virtuelle Simulationen bestätigt: Ríos Hidalgo hält fest: "Heutzutage erhält man dank der Simulationen bereits viele Informationen darüber, wie sich ein Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen verhalten wird." Die Praxistests dienten nun dazu, die Berechnungen abzusichern.

Laut Bugatti wurden sämtliche Messdaten in Südspanien erfolgreich validiert. Konkrete Temperaturkurven behalten die Verantwortlichen zwar für sich, doch der Aufwand unterstreicht eindrucksvoll, was nötig ist, um 1.800 PS allwettertauglich auf den Asphalt zu bringen.