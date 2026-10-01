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FERNOST-SUV

GAC Aion V: Vollelektro-Crossover aus China

Selbstbewusstes Front-Design mit verhaltenem Mut zur Kantigkeit.
© GAC Presse International
Mit der Guangzhou Automotive Group - GAC -, ein staatlicher Konzern, drängt der nächste Hersteller aus dem Land der aufgehenden Sonne  auf den Österreich-Markt. Eines der Startmodelle ist der Aion V.
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Fast wöchentlich erweitert sich das Spektrum chinesischer Marken in Österreich. Frisch auf dem Markt ist GAC (Guangzhou Automobile Group), einer der größten Player aus Fernost. Zunächst stehen zwei vollelektrische Modelle auf dem Programm, der Aion UT - ein Schrägheck-Subkompakter - und der Aion V - ein SUV im Kompakt-Format.

Bis zu 510 Kilometer Reichweite soll er schaffen

Letzterer hat als solcher fünf Sitze, ist frontgetrieben, und er hat bei ab 1.860 Kilo Gewicht ausreichende 204 PS Leistung. Er ist laut GAC für Europa gedacht, das manifestiert sich nicht zuletzt im Faktum, dass er in Österreich, bei Magna Steyr in Graz, endgefertigt wird. In der Fahrpraxis, im Verlauf eines Mixes aus Stadt- & Landstraße sowie Autobahn, wirkt er Komfort-orientiert.

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Konzipiert in China, endgefertigt in Österreich

Das Cockpit kombiniert ein 8,8-Zoll-Display mit einem 14,9-Zoll-Screen.
© GAC Presse International

Weder sind Fahrwerksabstimmung noch Lenkung und Bremsen über die Maßen zackig & knackig. Das Laderaum-Volumen ist kaum üppig. Mit 160 km/h Top-Speed kommt man in Österreich aus. Gleichstrom-Laden (DC) ist mit bis zu 180 kW möglich. In 24 Minuten sollte der Akku von zehn auf achtzig Prozent geladen sein.

Nicht allzu üppig ist der Platz im Kofferraum des 5-sitzigen Fronttrieblers.
© GAC Presse International
  • Motor: BEV, 1 E-Aggregat
  • Leistung: 204 PS/210 Nm
  • Antrieb: Vorderrad
  • Getriebe: 1 G Aut
  • L x B x H: 4.605 x 1.854 x 1.686 mm
  • Radstand: 2.775 mm
  • Kofferraum: 427 - 978 l
  • Akku-Kapazität: 75,26 kWh
  • Reichweite: bis zu 510 km
  • Preis: ab 35.990 €

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