FERNOST-SUV
GAC Aion V: Vollelektro-Crossover aus China
Fast wöchentlich erweitert sich das Spektrum chinesischer Marken in Österreich. Frisch auf dem Markt ist GAC (Guangzhou Automobile Group), einer der größten Player aus Fernost. Zunächst stehen zwei vollelektrische Modelle auf dem Programm, der Aion UT - ein Schrägheck-Subkompakter - und der Aion V - ein SUV im Kompakt-Format.
Bis zu 510 Kilometer Reichweite soll er schaffen
Letzterer hat als solcher fünf Sitze, ist frontgetrieben, und er hat bei ab 1.860 Kilo Gewicht ausreichende 204 PS Leistung. Er ist laut GAC für Europa gedacht, das manifestiert sich nicht zuletzt im Faktum, dass er in Österreich, bei Magna Steyr in Graz, endgefertigt wird. In der Fahrpraxis, im Verlauf eines Mixes aus Stadt- & Landstraße sowie Autobahn, wirkt er Komfort-orientiert.
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Konzipiert in China, endgefertigt in Österreich
Weder sind Fahrwerksabstimmung noch Lenkung und Bremsen über die Maßen zackig & knackig. Das Laderaum-Volumen ist kaum üppig. Mit 160 km/h Top-Speed kommt man in Österreich aus. Gleichstrom-Laden (DC) ist mit bis zu 180 kW möglich. In 24 Minuten sollte der Akku von zehn auf achtzig Prozent geladen sein.
- Motor: BEV, 1 E-Aggregat
- Leistung: 204 PS/210 Nm
- Antrieb: Vorderrad
- Getriebe: 1 G Aut
- L x B x H: 4.605 x 1.854 x 1.686 mm
- Radstand: 2.775 mm
- Kofferraum: 427 - 978 l
- Akku-Kapazität: 75,26 kWh
- Reichweite: bis zu 510 km
- Preis: ab 35.990 €
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