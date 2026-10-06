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EXKLUSIV-911er

Porsche 911 GT3 Bergsport: Es kann nur einen von gesamt 100 Exemplaren geben

Als Bergsportler ist der Porsche 911 GT3 ein Freund der Alpen.
© Porsche Holding
Die Ikone der Zuffenhausener zeitigt neue Derivate. In der Porsche 911-Familie gibt's limitierten GT3-Zuwachs. Der exklusive Bergsport ist allein Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien vorbehalten.
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Hommage an klassische Berg-Rennen

Es ist schon ein bisschen so wie mit dem Highlander: Es kann nur einen geben. Einen 911er . Er ist unerreicht und entzieht sich jeglicher Kopie. Seit 1963, seit acht Generationen. Wieviel er auch immer gewachsen ist, zugenommen hat, (technisch) mit der Zeit gehen musste. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Familie des 911er weit verzweigt, er kann Coupé und Cabriolet sowie Targa sein. Doch eines ist stets gleichgeblieben: das Basis-Layout des Cockpits. Weshalb man sich am Steuer immer vom Fleck weg auskennt.

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Frei (an)saugend: 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxer

Die Zeit-Zeichen stehen auf Digitalität, ein paar Schalter gibt's.
© Porsche Holding

Das  dürfte im neuesten Derivat, dem Bergsport, nicht anders sein. Kunststück, basiert er doch auf einem, der bereits gut bekannt ist: auf dem GT3 mit Touring-Paket. Gleiches gilt für die gesamte Baureihe, die es in unterschiedlichsten Varianten - vom Alltags- bis zum Rennsportler - gibt. So ist auch der GT3 R/S im Grunde genommen kein komplizierter Geselle, ebensowenig der noch taufrische S/C, das erste Cabrio in dieser Baureihe. Alle eint die Motorisierung: Es ist ein natürlich beatmeter Sechzylinder-Boxer mit vier Litern Hubraum. Der schickt seine 510 PS an die Hinterräder, die Fahrstufen werden serienmäßig über eine sechsgängige GT Sport-Handschaltung sortiert, eine siebenstufige Direktschaltung kann man gegen Aufpreis ordern. Der Bergsport ist damit in 3,9 Sekunden von null auf hundert und bis zu 313 km/h schnell.

Geboren in den österreichischen Alpen

Linie verpflichtet: Kann ohne entfaltetem Heckflügel leben.
© Porsche Holding

Es ist wohl kein 911er dem kurvigen Berg-Winkelwerk abgeneigt. Das liegt in den Genen. Sein Ahne, der 356er, ist quasi im Schatten der Alpen aufgewachsen. Ausgehend von Gmünd in Kärnten hat der damals Handgemachte das Asphalt-Wedeln von Grund auf gelernt, und von der kurvenreichen Liesertal-Straße ist es nicht weit zur Großglockner-Hochalpenstraße. Somit sind (nicht nur) die 911er gewissermaßen auf Ewigkeit ins Roadbook des Parade-Bergpfads eingeschrieben. Genauso wie in die Bücher der einst klassischen Bergrennen, wie Gaisberg in Österreich, Mont Ventoux in Frankreich, Trento Bondone in Italien oder Ollon-Villars in der Schweiz.

Veredelt in der Exclusive Manufactur

Zeitlosigkeits-Zeichen: Chronometer auf dem Armaturen-Bord.
© Porsche Holding

Was den Bergsport so speziell und individuell macht, ist alleine schon die Farbe: Valley Green Metallic, konstrastiert durch orangefarbene Bremssättel. Diese Farb-Kombination setzt sich im Interieur fort, mit geprägten Details - Bergsport-Logos - auf den Leder-Komponenten.  Serienmäßig verbaut ist das Leichtbau-Paket mit CfK-Elementen. Dazu kommen Sicht-Carbon und handgeschmiedete Alu-Felgen. Unter den technischen Details findet sich ebenso eine Karosserie-Anhebung, auf Tastendruck betätigt, um heikle Bodenwellen und Garagen-Einfahrten friktionsfrei passieren zu können. Schließlich kann man außer Copiloten auch zwei Hinterbänkler in den Bergsport packen.

Schnelle Brüder im Nebel: GT3 RS, GT3 Touring, GT3 S/C.
© Beatrix Keckeis-Hiller

Treffpunkt FAT Mankei am Großglockner

Zur Selbstverkostung stand der Bergsport nicht zur Verfügung. Zu exklusiv. Ganze zehn Exemplare sind für Österreich bestimmt. Trotzdem: Mehr als eine Ahnung davon, was der Bergsport kann, steckt in seinen Brüdern. Davon hatten Importeur und Zentrale (in Zuffenhausen, Stuttgart) sechs GT3 versammelt, je zwei RS, Touring und S/C. Die strebten über abwechslungreiche Berg- & Talstraßen zum Großglockner, zum auf 2.262 Meters Seehöhe gelegenen Mankei-Haus. Der Name ehrt die Signatur-Tiere des höchsten Berges Österreichs, die Murmeltiere. Sie hatten sich aber angesichts des Nebelwetters versteckt. Was von der Enthüllung des Bergsport ebensowenig abgelenkt hat wie das imposante Panorama des Glockner-Gebiets.

  • TECHNISCHE DATEN:
  • Motor: 4,0-l-6-zylinder, Boxer-Benziner
  • Getriebe: 6 G man., Option: 7 G PDK
  • Antrieb: Hinterrad
  • Gewicht: ab 1.462 kg (DIN)
  • Preis: ab 462.537 €
Natürliches Habitat: hoch &amp; höchst gelegene Berg-Straßen.
© Porsche Holding
Immer im richtigen Licht, ob Sonnen-Auf- oder Untergang.
© Porsche Holding
Helmut Egger, Porsche Österreich-Boss (l.), Timo Bernhard (r.), Nürburgring-Rekordhalter: 5:1,546 Minuten. Durchschnitt: 234,96 km/h.
© Porsche Holding

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