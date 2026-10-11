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WM-Play-off

ÖFB-Team versteckt Tickets für Kosovo-Spiel

Gerhard Kopcsa
von
Fahrradständer mit grüner Fahrradparkplatz-Markierung und Aufklebern, am Boden liegen Herbstblätter.
© Instagram/oefb_1904
Das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam geht mit Rückenwind in das bevorstehende Rückspiel der WM-Play-offs gegen den Kosovo.
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Wien. Nach einem späten 2:1-Sieg im Hinspiel der ersten WM-Play-off-Runde in Pristina hat das ÖFB-Frauen-Team gegen den Kosovo alle Trümpfe in der Hand. Nach frühem Rückstand zeigte die Elf Moral: "Das Spiel so zu drehen, zeugt von Mentalität", resümierte Rückkehrerin Sarah Zadrazil. Die Entscheidung fällt am Dienstag um 18 Uhr im Wiener Sport-Club Stadion.

ÖFB-Team versteckt Tickets beim Stadion

Das ÖFB-Nationalteam hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem Tickets für das Länderspiel beim Sport-Club Stadion versteckt werden. Dazu schrieb der ÖFB: "Ticket Hunt. 5x2 Tickets für das entscheidende WM-Play-off gegen Kosovo (Dienstag, 18:00 Uhr im Wiener Sport-Club Stadion) warten darauf, gefunden zu werden. Wir freuen uns auf euch!"

Der Weg zur WM 2027 in Brasilien

In den Play-offs der European Qualifiers der Frauen kämpfen 32 Teams um die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 in Brasilien. Die vier Gruppensieger der Liga A – Dänemark, Frankreich, Deutschland und Spanien – haben sich direkt für die Endrunde in Brasilien vom 24. Juni bis 25. Juli qualifiziert. Die sieben weiteren europäischen Startplätze sowie ein Platz in den interkontinentalen Play-offs im Februar werden in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen am 9. und 13. Oktober und 26. November bis 5. Dezember vergeben.

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Während Nationen wie Schottland zuletzt 2019 dabei waren, warten Länder wie Österreich, Belgien, Island, Finnland, Nordirland, Polen, die Ukraine und Wales – die alle schon bei einer EURO standen – noch auf ihre erste WM-Teilnahme.

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