ÖFB-Team versteckt Tickets für Kosovo-Spiel

Das österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam geht mit Rückenwind in das bevorstehende Rückspiel der WM-Play-offs gegen den Kosovo.

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Wien. Nach einem späten 2:1-Sieg im Hinspiel der ersten WM-Play-off-Runde in Pristina hat das ÖFB-Frauen-Team gegen den Kosovo alle Trümpfe in der Hand. Nach frühem Rückstand zeigte die Elf Moral: "Das Spiel so zu drehen, zeugt von Mentalität", resümierte Rückkehrerin Sarah Zadrazil. Die Entscheidung fällt am Dienstag um 18 Uhr im Wiener Sport-Club Stadion.

ÖFB-Team versteckt Tickets beim Stadion

Das ÖFB-Nationalteam hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem Tickets für das Länderspiel beim Sport-Club Stadion versteckt werden. Dazu schrieb der ÖFB: "Ticket Hunt. 5x2 Tickets für das entscheidende WM-Play-off gegen Kosovo (Dienstag, 18:00 Uhr im Wiener Sport-Club Stadion) warten darauf, gefunden zu werden. Wir freuen uns auf euch!"

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Der Weg zur WM 2027 in Brasilien

In den Play-offs der European Qualifiers der Frauen kämpfen 32 Teams um die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 in Brasilien. Die vier Gruppensieger der Liga A – Dänemark, Frankreich, Deutschland und Spanien – haben sich direkt für die Endrunde in Brasilien vom 24. Juni bis 25. Juli qualifiziert. Die sieben weiteren europäischen Startplätze sowie ein Platz in den interkontinentalen Play-offs im Februar werden in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen am 9. und 13. Oktober und 26. November bis 5. Dezember vergeben.

Blick auf die Statistik

Während Nationen wie Schottland zuletzt 2019 dabei waren, warten Länder wie Österreich, Belgien, Island, Finnland, Nordirland, Polen, die Ukraine und Wales – die alle schon bei einer EURO standen – noch auf ihre erste WM-Teilnahme.