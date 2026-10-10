Böses Debakel: Bullen schießen Hütter 6:0 ab

Der Ausflug nach Leipzig war für Adi Hütter und seine Frankfurter keine Reise wert. Die Bullen fertigten die Eintracht brutal mit 6:0 ab.

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Für die österreichischen Trainer Adi Hütter und Christian Ilzer setzte es Niederlagen. Hütter schlitterte mit Eintracht Frankfurt bei RB Leipzig in ein 0:6 (0:4)-Debakel und rutschte auf Rang 13 ab. Ezechiel Banzuzi nach 46 Sekunden und Christopher Nkunku (5.) leiteten früh den Leipziger Kantersieg ein.

Milan-Leihgabe Nkunku komplettierte vor der Pause (41., 44.) seinen Hattrick, Antonio Nusa (54.) und Tidiam Gomis (89.) finalisierten für den neuen Tabellenfünften, bei dem Nicolas Seiwald ab der 58. Minute zum Einsatz kam.

Eine bittere Niederlage kassierten Ilzer und Alexander Prass (ab 71.) mit TSG Hoffenheim im Heimspiel gegen den HSV. Der Club aus Sinsheim ging in der 53. Minute in Führung, nach Gelb-Rot für Bernardo (65.) kippte aber die Partie. Terem Moffi (83.) und Miro Muheim (94.) schossen die Hamburger noch zum Sieg.