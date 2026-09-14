Landjugend beim Erntedankfestival am Wiener Heldenplatz

Mitten in der Wiener Innenstadt wurde am Wochenende aufgezeigt, wie lebendig Brauchtum und bäuerliches Leben in der heutigen Zeit noch sind.

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Vergangenes Wochenende herrschte am Wiener Heldenplatz zwischen Mitmach-Stationen, gelebter Tradition und regionalen Spezialitäten reger Andrang. Vor zahlreichen Besuchern trat die Landjugend Österreich gemeinsam mit den Landesorganisationen aus dem Burgenland und Kärnten auf und machte dabei Landwirtschaft für alle Altersgruppen greifbar.

Bundesleiter Markus Buchebner, Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesleiterin Valentina Gutkas, Bundesleiter Stv. Georg Waltl. © LJÖ

Für echte Volksfest-Stimmung sorgten 24 Tänzer aus Kärnten, die mit ihren Auftritten die Bundeshauptstadt rockten. Im Zuge dessen präsentierte sich das Burgenland von seiner genussvollen Seite und lockte mit einer Sturmverkostung Interessierte von nah und fern an. Bereits am Freitag waren Landjugend-Mitglieder beim Schülertag im Einsatz und vermittelten Jugendlichen landwirtschaftliche Themen auf leicht verständliche Weise. Und auch den Kleinsten wurde etwas geboten: An interaktiven Stationen konnten sie spielerisch entdecken, wie Landwirtschaft funktioniert und welche Rolle sie im Alltag spielt.

Bundesleiterin Valentina Gutkas und Bundesleiterin Stv. Martina Ogriseg, hinten vlnr. Hans Mayrhofer, Norbert Totschnig, Christian Stocker, Lorenz Mayr, Stephan Pernkopf. © BMLUK

Insgesamt engagierten sich 59 Mitwirkende aus den Reihen der Landjugend für das Festival. Die Organisation zählt österreichweit gut 100.000 Mitglieder und gilt als größte Jugendorganisation im ländlichen Raum. Mit dem Auftritt am Wiener Heldenplatz wurde eindrucksvoll demonstriert, dass Landwirtschaft, Gemeinschaft und gelebte Tradition auch im Herzen der Großstadt auf großes Interesse stoßen.