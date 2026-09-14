Hofburg-Premiere: Chormädchen singen vor vollem Haus

Ausverkauft noch vor dem ersten Ton: Die Wiener Chormädchen feiern am 20. September ihr Debüt in der Hofburgkapelle und sorgen schon jetzt für reges Interesse.

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Für die Chormädchen wird der erste Auftritt als Teil der Wiener Hofmusikkapelle gleich zu einem ganz besonderen Ereignis: Die Messe am 20. September ist restlos ausverkauft! Gemeinsam mit Mitgliedern des Herrenchors und des Orchesters der Wiener Staatsoper werden die jungen Sängerinnen Mozarts "Missa brevis in B-Dur" zur Aufführung bringen. Dirigiert wird die Messe von Mirjam Schmidt.

Spannend: Künftig übernehmen die Wiener Chormädchen im Wechsel mit den vier Chören der Wiener Sängerknaben die musikalische Gestaltung der Sonntagsmessen in der Hofburgkapelle. Damit schreiben sie ein neues Kapitel in einer mehr als 525 Jahre alten Wiener Tradition. Weitere Auftritte sind am 11. und 25. Oktober sowie am 15. und 29. November geplant.

Der 2004 gegründete Chor umfasst heute 25 Sängerinnen im Alter von zehn bis 14 Jahren und gilt als hochprofessioneller Kammerchor. Seit dem Schuljahr 2024/25 besuchen die Chormädchen gemeinsam mit den Sängerknaben das Gymnasium im Augartenpalais und erhalten dieselbe musikalische Ausbildung. Das Debüt fällt bewusst mit dem Saisonauftakt der Wiener Hofmusikkapelle zusammen, die von Mitte September bis Ende Juni jeden Sonntag die Messe in der Hofburgkapelle gestaltet.