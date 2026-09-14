Wiener Feuerwache wird fit für die Zukunft

Die Stadt Wien investiert Millionen in die Modernisierung der Feuerwache Rudolfshügel, wobei Klimaschutz und die gesteigerte Energieeffizienz großgeschrieben werden.

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Die Feuerwache Rudolfshügel steht vor einer umfassenden Erneuerung. Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak (SPÖ) legt dem zuständigen Gemeinderatsausschuss für Finanzen und Wirtschaft die thermische Sanierung und energetische Modernisierung der Anlage zur Beschlussfassung vor. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr langfristig abzusichern und gleichzeitig den Energieverbrauch deutlich zu senken.

"Mit der thermischen Sanierung der Feuerwache Rudolfshügel investieren wir gleichzeitig in Klimaschutz und Sicherheit. Moderne, energieeffiziente Infrastruktur schafft bessere Arbeitsbedingungen für unsere Einsatzkräfte und stärkt die Resilienz unserer Stadt für die kommenden Jahrzehnte", betont Novak.

Bau bei laufendem Betrieb

Kern des Projekts ist die energetische Modernisierung des Standorts. Geplant sind eine thermische Sanierung der Gebäudehülle, der Umstieg auf ein modernes Erdwärmepumpensystem sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Damit soll die Feuerwache künftig klimafreundlicher und wirtschaftlicher betrieben werden.

Für die Arbeiten nimmt die Stadt rund 2,9 Millionen Euro in die Hand, die Finanzierung erfolgt über mehrere Budgetjahre. Während der gesamten Bauphase bleibt die Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr gegeben. Die Umsetzung soll ab Juni 2027 beginnen und rund 14 Monate lang dauern. Mit diesem Projekt wird Wiener Klimaschutz mit der Absicherung einer leistungsfähigen Sicherheitsinfrastruktur verbunden.

Weitere Stimmen

"Im Ernstfall kommt es auf jede Sekunde an. Genau deshalb müssen Sicherheitsinfrastruktur und Einsatzorganisationen mit dem Wachstum unserer Stadt Schritt halten. Mit der neuen Feuerwache Aspern sorgen wir dafür, dass Hilfe auch in einem der am stärksten wachsenden Stadtgebiete Wiens schnell und verlässlich dort ankommt, wo sie gebraucht wird. So führen wir die 340-jährige Tradition unserer Feuerwehr modern, leistungsfähig und zukunftsfit fort", so Gemeinderat und NEOS-Sicherheitssprecher Lukas Burian.

Branddirektor Mario Rauch ergänzt dazu: "Die Feuerwache Rudolfshügel ist ein wichtiger Standort im Süden Wiens. Einerseits steigen die Einsatzzahlen, andererseits die technischen Anforderungen an unsere Wachen. Mir ist es wichtig, unseren Feuerwehrleuten ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und unsere kritische Infrastruktur weiter zu stärken."