21 Mio. Euro Steuergeld: Klimabonus-Gewinner heißt Sodexo

Mehr als 1,2 Millionen Menschen bekamen den Klimabonus in Form eines Sodexo-Gutscheins. So viel verdient der französische Gutschein-Konzern dabei.

Wien. Seit Anfang September werden Klima- und Anti-Teuerungsbonus ausgezahlt. Erwachsene bekommen 500 Euro, Kinder 250. Wer eine aktuelle Kontonummer in FinanzOnline eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt das Geld automatisch auf sein Konto überwiesen. 1,2 Mio. Österreicher, deren Daten nicht bekannt sind bzw. die kein Konto haben, erhalten den Bonus in Form von Sodexo-Gutscheinen, die per RSa-Brief zugestellt werden. Ein Antrag ist nicht nötig.

Die Sodexo-Gutscheine kann man bei zahlreichen Unternehmen einlösen, oder bei der Bank99 in Bargeld tauschen lassen. Für die Abwicklung der Klimabonus-Gutscheine ist der französische Konzern Sodexo zuständig. Das Unternehmen bekommt vom Bund 3 Millionen Euro für die Abwicklung. Für diese Summe produziert Sodexo die Gutscheine, wickelt das Einlösen ab und stellt ein Gutscheinpartner:innen-Netzwerk zur Verfügung, wie "kontrast.at" berichtet.

18 Millionen Euro fließen an Sodexo

Außerdem verdient Sodexo über das Einlösen der Gutscheine: 3 Prozent Bearbeitungsgebühr behält sich das Unternehmen ein. Für einen 100 Euro-Einkauf mit Sodexo-Gutscheinen gehen also 3 Euro an Sodexo. Bei 1,2 Millionen Gutscheinen von jeweils 500 Euro wären das 18 Millionen Euro, die an das Unternehmen fließen.

Insgesamt profitiert Sodexo mit 21 Millionen Euro vom Klimabonus und Teuerungsausgleich, den Österreichs Steuerzahler bezahlen.