Verkauf von 200 Luxus-Wohnungen gestartet

Der Verkauf für rund 200 Luxuswohnungen im ehemaligen Signa-Projekt Lamarr ist gestartet. Zunächst läuft eine exklusive "Secret-Sale-Phase".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Luxuswohnbauprojekt an Stelle des ehemaligen Leiner-Gebäudes an der Wiener Mariahilfer Straße startet den Verkauf. Mit dem Beginn der "Secret-Sale-Phase" gebe es nun die Möglichkeit, persönliches Interesse an den rund 200 Eigentums- und Vorsorgewohnungen zu bekunden, teilte der Immobiliendienstleister EHL am Montag mit. In den Medien war die Immobilie in den vergangenen Jahren als das unfertige Kaufhaus "Lamarr" der zusammengebrochenen Signa-Gruppe von René Benko bekannt.

Wohnungen bis 270 Quadratmeter

Die Wohnungen sollen laut bisherigen Projektangaben zwischen 35 und 270 Quadratmeter groß sein. Beworben werden die "Grand Museum Residences" mit einem exklusiven Gesamtkonzept. Für die künftigen Bewohner sind unter anderem luxuriöse Dachgärten, ein privater Fitnessraum sowie ein Concierge-Service vorgesehen. Zum Gesamtprojekt soll außerdem ein Fünf-Sterne-Hotel gehören.

Hunderte Vormerkungen für Wohnungen

Im Juli hatte das ehemalige Signa-Prestigeprojekt Lamarr einen neuen Markenauftritt mit dem Namen "Grand Museum Residences" erhalten. Im Zuge dessen sprach Stefan Zöser, Geschäftsführer der Stumpf Development, bereits von großem Interesse und hunderten Vormerkungen. Preise für die Wohnungen wurden bisher nicht genannt.

Das Projekt wird von der Stumpf Real Estate Gruppe entwickelt und von EHL Wohnen sowie Immobilien Funk vermarktet. Der allgemeine Verkaufsstart sei für Ende 2026 vorgesehen, die Fertigstellung des Rohbaus samt Dachgleiche für Mitte 2027 geplant. Das gesamte Projekt soll nach früheren Angaben Anfang 2028 fertiggestellt werden.

Dachpark bleibt öffentlich zugänglich

Vertraglich mit der Stadt Wien vereinbart ist zudem eine öffentlich zugängliche, begrünte Dachterrasse. Vorgesehen ist ein rund 1.000 Quadratmeter großer Dachpark ohne Konsumzwang, der lediglich in der Nacht geschlossen werden soll.