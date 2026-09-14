2.150 Mini-Gärten bringen Wien zum Blühen

Mit eigens begrünten Baumscheiben zeigen die Wiener einmal mehr, wie viel Grätzel-Power in einer engagierten Nachbarschaft steckt.

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2.150 Baumscheiben werden derzeit von engagierten Wienern bepflanzt und gepflegt - und entwickeln sich immer häufiger zu echten Hinguckern in den Grätzln. Dahinter stehen Menschen der Initiative "Garteln ums Eck", die gießen, Blumen setzen und ihre Umgebung mit viel Herzblut verschönern. Genau dieses Engagement rückt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) mit den Garteldankfesten 2026 ins Rampenlicht.

An insgesamt sechs Terminen (17. September bis 20. Oktober) kommen Stadtteilgärtner zum gemeinsamen Feiern, Austauschen und Vernetzen zusammen. Dabei bieten die Garteldankfeste Pflanzentipps, Infos zur Artenvielfalt, Tauschbörsen, Fotoausstellungen, Kinderprogramm und kulinarische Angebote. Denn das Garteln in der Stadt ist längst mehr als nur ein Hobby: Begrünte Baumscheiben, Innenhöfe und Nachbarschaftsgärten schaffen neue Lebensräume für Pflanzen wie Tiere und verbessern darüber hinaus das Klima.

"Wien ist die Stadt des Miteinanders und die Wienerinnen und Wiener zeigen, wie viel wir gemeinsam für unsere Stadt bewegen können. Wo Menschen Verantwortung für ihre Nachbarschaft übernehmen und gemeinsam gestalten, entsteht mehr Zusammenhalt. Dieses Engagement wird in Wien gefördert und gelebt", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).