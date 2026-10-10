Barca makellos
Spielabbruch wegen Papierflieger-Protest
Es war das erste Spiel dieser Ligasaison im Estadio de Vallecas, das offiziell wegen Sicherheitsmängeln vorübergehend geschlossen worden war. Die Rayo-Fans machen Vereinsbesitzer Raúl Martín Presa für die Nachlässigkeit verantwortlich, der seinerseits den regionalen Behörden vorwarf, es absichtlich auf seinen Verein abgesehen zu haben.
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Der FC Barcelona hat auch das achte Saisonspiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 3:0-Heimsieg über Getafe und führt weiter fünf Punkte vor Atletico Madrid, das bei Alaves 2:1 gewann.
Real Madrid kann im Abendspiel (21.00 Uhr) gegen Villarreal den Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona wieder auf sechs Punkte reduzieren.
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