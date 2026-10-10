Spielabbruch wegen Papierflieger-Protest

Das Heimspiel von Rayo Vallecano gegen Athletic Bilbao wurde in der 13. Minute abgebrochen, nachdem Heimfans aus Protest gegen den Eigentümer des Madrider Vereins Papierflieger und Gummikugeln auf das Spielfeld geworfen hatten.

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Es war das erste Spiel dieser Ligasaison im Estadio de Vallecas, das offiziell wegen Sicherheitsmängeln vorübergehend geschlossen worden war. Die Rayo-Fans machen Vereinsbesitzer Raúl Martín Presa für die Nachlässigkeit verantwortlich, der seinerseits den regionalen Behörden vorwarf, es absichtlich auf seinen Verein abgesehen zu haben.

Der FC Barcelona hat auch das achte Saisonspiel in der spanischen Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 3:0-Heimsieg über Getafe und führt weiter fünf Punkte vor Atletico Madrid, das bei Alaves 2:1 gewann.

Real Madrid kann im Abendspiel (21.00 Uhr) gegen Villarreal den Rückstand auf den Erzrivalen Barcelona wieder auf sechs Punkte reduzieren.