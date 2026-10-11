"Schneewetter" - Jetzt droht laut Bauernregel der Kälte-Schock

Der Altweibersommer ist zu Ende und eine alte Bauernregel warnt vor dem nächsten Kälteeinbruch.

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Die Bauernregel "Sankt Hedwig und Sankt Gall’ machen das Schneewetter all’" bezieht sich auf die liturgischen Gedenktage zweier Heiliger im Monat Oktober. Sankt Gallus hat am 16. Oktober Namenstag, Sankt Hedwig von Andechs am 17. Oktober. Die Regel markiert traditionell den Zeitpunkt im Herbst, an dem das Wetter spürbar umschlägt, und kündigt oft erste winterliche Boten wie Frost oder Schnee an. Demnach beginnt hier der Übergang zur kalten Jahreszeit.

Erste Trends: So wird das Wetter am 16. und 17. Oktober

Für den 16. und 17. Oktober zeichnet sich in Österreich laut ersten Trends ein wechselhafter, aber weitgehend stabiler und mäßig kühler Wettercharakter ab. In Wien werden sich die Temperaturen voraussichtlich zwischen 15 bis 17 Grad einpendeln.

Erst am darauffolgenden Wochenende deutlich kälter

Der 14-Tage-Wettertrend von "Wetter-Online" zeigt jedoch, dass erst am darauffolgenden Wochenende (24. und 25. Oktober) die Temperaturen auf 13 Grad sinken.

Das steckt hinter den Bauernregeln

Die Sprüche sind Teil der traditionellen Wetterbeobachtung und sollten vor allem Orientierung für Landwirtschaft und den bevorstehenden Winter geben. Bis heute erfreuen sich viele Menschen an diesem kulturellen Erbe. Eine verlässliche moderne Wetterprognose sind sie allerdings nicht. Statistische Untersuchungen zeigen bei einzelnen Regeln zwar interessante Zusammenhänge, andere lassen sich dagegen nicht bestätigen.