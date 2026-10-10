Notarzt-Hubschrauber
Intensivstation! Bub (3) fällt aus dem Fenster
In Bad Zell im Bezirk Freistadt hat sich ein Drama auf einem Bauernhof abgespielt. Ein dreijähriger Bub ist dort aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.
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Spiel auf Fensterbank
Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf die Polizei berichten, hatte der Dreijährige zuvor auf der Fensterbank gespielt. In einem unbeobachteten Moment lehnte er sich gegen ein Fliegengitter, welches nachgab.
Sturz in Tiefe
Daraufhin stürzte das Kind in die Tiefe und prallte am Boden auf. Zum Zeitpunkt des Vorfalls passte die Großmutter auf den Buben auf, die auch den Notruf absetzte.
Rettung per Hubschrauber
Der Bub war nach dem Sturz ansprechbar. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum geflogen und wird dort auf der Intensivstation betreut.
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