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Notarzt-Hubschrauber

Intensivstation! Bub (3) fällt aus dem Fenster

Phillip Platzer
von
© APA/BARBARA GINDL
Ein dreijähriger Bub ist in Bad Zell aus dem Fenster eines Bauernhofs gestürzt und erliegt nun schwere Kopfverletzungen auf der Intensivstation.
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In Bad Zell im Bezirk Freistadt hat sich ein  Drama auf einem Bauernhof abgespielt. Ein dreijähriger Bub ist dort aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.

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Spiel auf Fensterbank

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf die Polizei berichten, hatte der Dreijährige zuvor auf der Fensterbank gespielt. In einem unbeobachteten Moment lehnte er sich gegen ein Fliegengitter, welches nachgab.

Sturz in Tiefe

Daraufhin stürzte das Kind in die Tiefe und prallte am Boden auf. Zum Zeitpunkt des Vorfalls passte die Großmutter auf den Buben auf, die auch den Notruf absetzte.

Rettung per Hubschrauber

Der Bub war nach dem Sturz ansprechbar. Er wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum geflogen und wird dort auf der Intensivstation betreut.

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