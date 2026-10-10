7 schaurig-schöne Trends für Halloween 2026

Am 31. Oktober feiern wir wieder Halloween: Mit welchen Kostümen du heuer Eindruck machst und welche Deko angesagt ist.

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Halloween hat bei uns zwar keine lange Tradition, aber ist in den letzten Jahren zu einem Fixpunkt im Herbst geworden. Kleine Hexen, Vampire und Geister ziehen durch die Straßen und klopfen in der Hoffnung auf Süßes an die Türen. Immer öfter sieht man am 31. Oktober aufwändig dekorierte Häuser, an deren Fassaden dicke Spinnennetze, unheimliche Krabbeltiere und brodelnde Hexenkessel für Stimmung sorgen.

Schauerfest

Zombies, Skelette, Hexen und Geister gehören zu den Halloween-Klassikern, mit denen man einfach nie falsch liegt. Aber auch das Gruselfest folgt Trends. Und seien wir mal ehrlich: Zum fünften Mal in das gleiche Dracula-Kostüm zu schlüpfen, wird auch langweilig. Wir brauchen neue Ideen!

Halloween-Trends 2026

Wer heuer mit neuen Kostümen und frischer Deko für Furore sorgen will, muss nicht lange suchen. Netflix und Co. helfen uns weiter, denn die Trends orientieren sich an Filmen und Serien. Fantasievolle Hexen wie Elphaba aus "Wicked"? Cool! Als Odysseus oder Sirene Kalypso auf die Party? Auch eine tolle Idee. Wir haben sieben aufregende Halloween-Trends im Überblick:

"K-Pop Demon Hunters" läuft auf Netflix. © NETFLIX

1. "KPop Demon Hunters": Die animierte Netflixserie ist die Inspiration für das trendigste Halloween-Kostüm 2026 und eignet sich besonders, wenn ihr in der Gruppe auftreten wollt und ein gemeinsames Kostüm sucht.

2. "Off Campus": Auf den Spuren von Garrett Graham und Hannah Wells zu wandeln, ist heuer nicht nur cool, sondern kann auch erstaunlich einfach sein. Viele Looks lassen sich mit einer Collegejacke schnell nachstylen. Wer sich etwas mehr Mühe geben möchte, geht als Eishockeyspieler oder hält sich an das Kostüm, das Allie (Mika Abdalla) im Shakespearestück trug.

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3. "Wicked": Wesentlich aufwändiger, aber dafür umso beeindruckender wird es, wenn ihr euch als Elpheba aus dem Blockbuster "Wicked" verkleiden wollt. Das Outfit findet ihr im Kostümladen, Make-up-Tutorials gibt es auf TikTok und Instagram.

4. Griechische Götter und Helden: Christopher Nolans beeindruckendes Leinwand-Epos "Die Odyssee" erobert jetzt auch Halloween. Ob ihr als Kirke, Helena oder Odysseus auftaucht, ist Geschmackssache. Die griechischen Sagen bieten viele Möglichkeiten.

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5. Nail Art: Nicht nur Outfit und Make-up gehören zu einem perfekten Kostüm, auf die Details kommt es an. Wenn ihr so richtig Eindruck machen wollt, solltet ihr auf kunstvolles Nageldesign setzen. Da verlasst ihr euch entweder auf das Nagelstudio eures Vertrauens oder legt selbst an. Social Media hilft auch hier mit Tutorials weiter.

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6. Dark Cottagecore: Orange Kürbisfratzen sind ein Evergreen. Aber auch bei der Deko darf es ruhig einmal etwas Neues sein. Dieses Jahr liegt ihr mit Dark Cottagecore im Trend. Dabei trifft eine idyllische ländliche Ästhetik auf düstere Farben und eine melancholische Note.

7. Halloween beginnt jetzt: Streng betrachtet ist Halloween erst am 31. Oktober. Doch je beliebter die "Spooky Season" wird, desto länger wird sie auch. Gerade bei der Deko zahlt sich ein früher Start aus. So viel Aufwand für nur eine Nacht ist eigentlich schade!