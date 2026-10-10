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Drei Promille

Nach Raub von 40 Cent: Betrunkener (32) festgenommen

Anton Petricevic
von
Nach Hitlergruß: Deutscher in Wien festgenommen
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Im Bereich des Pratersterns bedrohte ein betrunkener Mann sein Opfer mit einem Messer. Er stahl 40 Cent. Die Polizei nahm den Täter und sogar das Opfer fest.
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Am Freitagabend wurde gegen 22.20 Uhr eine Polizeidiensthundeeinheit im Bereich des Pratersterns von einem Zeugen auf eine Auseinandersetzung aufmerksam gemacht. Die Polizei eilte zum Tatort.

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Dort konnten sie sehen, wie ein 32-jähriger Slowake einen anderen Mann mit einem Messer bedroht hat. Dabei schrie der Täter laut. Die Polizei konnte den 32-Jährigen festnehmen und erheben, dass der Slowake dem Opfer zuvor Bargeld in Höhe von 40 Cent geraubt haben soll.

Festnahmeauftrag gegen das Opfer

Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Bei der Messung wurde ein Wert von rund drei Promille festgestellt. Die Beamten konnten bei der vorläufigen Festnahme das Messer sowie das Bargeld sicherstellen. Die weitere Ermittlung übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost.

Doch auch das Opfer war bei der Polizei kein Unbekannter. Gegen den 24-jährigen Slowaken lag ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag vor. Der Mann wurde in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

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