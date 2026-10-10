In Rekordzeit! Vienna City Marathon ausgebucht

Riesiger Ansturm auf den Vienna City Marathon: Die Anmeldung für Marathon, Halbmarathon und Staffel ist bereits ausgebucht – so früh wie noch nie zuvor.

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Der Vienna City Marathon verzeichnet eine neue Bestzeit bei den Anmeldungen. Schon seit September sind sämtliche Startplätze für den Marathon, den Halbmarathon und die Staffel im kommenden Jahr restlos vergeben. Im Vergleich dazu war der Bewerb für das Jahr 2026 erst Mitte Oktober ausgebucht. Für die Austragung 2025 schlossen die Listen im Dezember, während in den Jahren davor Anmeldungen sogar bis Februar möglich waren.

Großer Trend zu Sportevents

Der Sprecher des Events, Andreas Maier, bestätigt, dass die Laufcommunity immer größer wird. In dieser Gruppe lässt sich ein deutlicher Zuwachs an jungen Menschen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren beobachten. Zudem gleicht sich das Geschlechterverhältnis bei den Teilnehmenden weiter an, sodass nur noch wenige Prozentpunkte auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern fehlen.

Lerneffekt bei vielen Läufern

Ein wesentlicher Grund für die rasche Ausbuchung liegt im veränderten Verhalten der Laufbegeisterten. Laut Maier gebe es bei vielen Läufern einen Lerneffekt durch andere Großveranstaltungen, bei denen Startplätze teils über Lotterien vergeben werden. Für den Vienna City Marathon sei ein solches Verfahren vorerst nicht absehbar, da die Anmeldung über mehrere Monate hinweg regulär offenstand. Wer leer ausging, kann sich derzeit auf eine Warteliste setzen lassen.

Chance über ungenutzte Kontingente

Zusätzliche Plätze könnten womöglich über Kontingente für Reisebüros oder Charity-Organisationen frei werden. In den kommenden Wochen klärt sich, ob diese Kontingente tatsächlich benötigt werden. Wie viele Startplätze dadurch noch freigegeben werden können, ist unklar, allerdings handelte es sich im vergangenen Jahr nicht um einen hohen Anteil.