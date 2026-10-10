Explosion am Flughafen Riad: Viele Verletzte, Flüge gestrichen

Explosion am internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad: Mehrere Menschen wurden verletzt, Reisende mussten Teile des Flughafens verlassen. Zahlreiche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen.

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Am Samstag kam es am internationalen Flughafen von Riad zu einer Explosion. Laut Reuters berichteten zwei Augenzeugen und zwei weitere informierte Personen von dem Vorfall. Ein Augenzeuge schilderte, nach der Detonation mehrere verletzte Menschen am Boden gesehen zu haben. Mehr als ein Dutzend Rettungswagen eilten zum Flughafen.

Die saudi-arabischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Reisende wurden aus Teilen des Flughafens evakuiert. Die Hintergründe der Explosion waren vorerst unklar.

Flugbetrieb massiv beeinträchtigt

Die Auswirkungen waren auch im Flugverkehr deutlich spürbar. Laut der Flugverfolgungsseite Flightradar24 wurden sämtliche Flüge nach Riad entweder umgeleitet oder gestrichen. Zeitweise war lediglich ein Hubschrauber über dem Flughafen zu sehen.

Der Flughafen forderte Passagiere auf, sich direkt bei ihren Fluggesellschaften über den Status ihrer Verbindungen zu informieren. Kuwait Airways strich Flüge von und nach Riad und verwies auf die Schließung des Flughafens aufgrund der Sicherheitslage. Auch Etihad Airways und Qatar Airways annullierten mehrere Verbindungen. Einige Ausfälle reichten bis Montag.

Huthi-Angriffe verschärfen die Lage

© Getty Images

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund einer Eskalation im Nahen Osten. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben ihre Raketenangriffe auf Saudi-Arabien verstärkt.

Bereits am Donnerstag und zu Wochenbeginn war der Flughafen Riad angegriffen worden. Dabei kamen laut Reuters vier Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. Zudem wurde ein Flugzeug schwer beschädigt.

Die Huthi-Rebellen hatten erklärt, Fluggesellschaften sollten den saudi-arabischen Luftraum meiden, den sie als Gebiet militärischer Operationen bezeichneten. Zuvor hatte die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung eine Offensive gegen die Gruppe gestartet.

Wichtige Konferenzen sollen stattfinden

Die Sicherheitslage sorgt auch mit Blick auf bevorstehende internationale Energie- und Investitionskonferenzen in Riad für Aufmerksamkeit. Die Veranstalter erklärten am Samstag, die Veranstaltungen sollten wie geplant stattfinden. Zugleich versuchten sie, Teilnehmer hinsichtlich ihrer Sicherheit zu beruhigen.

Ob die Explosion am Flughafen unmittelbar mit den jüngsten Angriffen zusammenhängt, war zunächst nicht bestätigt.