In der Weltrangliste ist Alexander Zverev noch die Nummer eins, am Platz wies ihn Carlos Alcaraz wieder einmal in die Schranken.

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"Die Nummer eins ist Sascha", betonte Alcaraz nach dem Erfolg. Und: "Er hat es wirklich verdient. Niemand wird ihm diese Position und den Status als Nummer eins nehmen."

Vorerst ist das auch richtig. Da der Spanier 2.750 Punkte Rückstand aufweist und in der neuen Saison sehr viele Punkte zu verteidigen hat, ist eine Übernahme der ATP-Spitze allerfrühestens in Miami Ende März möglich.

Keiner war jünger

Doch am Court geigte Alcaraz auf: 6:2 und 7:6(7), Zverev den Aufschlag in einem Satz gleich dreimal abgenommen, nachdem dieser bei den ganzen ATP-Finali keinen einzigen abgab.

Nun hat der 23-Jährige alle großen Turniere im Tennis gewonnen. Das ist natürlich Rekord, denn nun ist er das jüngste Tennis-Ass, das alle Grand-Slam-Titel gewinnen konnte.

Becker: "Talentierster Spieler der Welt"

Mit diesem Erfolg konnte er sogar an seinem Idol Rafael Nadal vorbeiziehen, denn dem Spanier war ein Erfolg bei den Finali nie vergönnt.

"Alcaraz ist einfach der talentierteste Spieler der Welt", schwärmte Boris Becker bei "Sky".

"Dieser Titel ist etwas ganz Besonderes. Er bedeutet mir, meinem Team und meiner Familie unglaublich viel", betonte Alcaraz.

Jetzt wartet Österreich

Zeit zum Verschnaufen gibt es aber keine, denn nun geht es umgehend im Davis Cup gegen Österreich weiter. Am Donnerstag (nicht vor 17 Uhr) muss das ÖTV-Team gegen die Übermacht Spanien bestehen.

ÖTV-Trainer Jürgen Melzer steht eine Mammutaufgabe bevor © Getty Images for World Tennis

Aufgrund von Verletzungsproblemen wollte Alcaraz von Tag zu Tag entscheiden, nach dem Finale-Erfolg bestätigte der Superstar aber seine Teilnahme am Länder-Kampf.

Es erhöht Österreichs Siegchancen definitiv nicht, doch immerhin kann man sich mit den Besten der Besten messen.