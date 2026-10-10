Schnee, dann 18 Grad! Darum spielt das Wetter verrückt

Ein Frontensystem überquert Österreich und sorgt am Wochenende für wechselhaftes Wetter mit Schnee, Regen und Wind. Ab der neuen Woche nimmt der Hochdruckeinfluss von Südwesteuropa her wieder zu.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Wochenende startet in Österreich recht unbeständig. Grund dafür ist laut Meteorologen ein Frontensystem, das das Land überquert. Vor allem im Westen und Norden zeigt sich das Wetter am Samstag unbeständiger. Auch am Sonntag stellt sich keine nachhaltige Wetterberuhigung ein, da schwacher Tiefdruckeinfluss weiterhin das Wettergeschehen bestimmt und für wechselhafte Verhältnisse sorgt. In der neuen Woche nimmt dann von Südwesteuropa ausgehend der Hochdruckeinfluss wieder zu. Hier ist die Prognose von UBIMET-Experte David Kurz im Detail.

Regen und Wind am Samstag

Am Samstag ziehen von Vorarlberg bis ins Weinviertel rasch dichte Wolken auf, dazu fällt gebietsweise etwas Regen. Im Südosten scheint zunächst noch gelegentlich die Sonne. Ab Mittag werden die Wolken auch dort zahlreicher und im Süden sowie im zentralen Bergland setzt schauerartiger Regen ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, an der Alpennordseite zeitweise lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen entsprechen mit 12 bis 20 Grad der Jahreszeit.

Wechselhafter Verlauf am Sonntag

Der Sonntag verläuft wechselnd bis stark bewölkt, vor allem entlang der Nordalpen ziehen ein paar Regenschauer durch. Am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt der Schauer in den Süden und Südosten, während es an der Alpennordseite abtrocknet. Von Vorarlberg bis ins Nordburgenland weht lebhafter West- bis Nordwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad.

So startet die neue Woche

Am Montag halten sich im zentralen Bergland und im Süden zunächst einige Restwolken, dazu regnet es gebietsweise etwas. Nördlich der Alpen scheint hingegen zu Beginn die Sonne. Tagsüber stellt sich landesweit ein Mix aus Sonne und Wolken ein. Der Wind weht mäßig, im Osten lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen 11 bis 18 Grad.

Viel Sonne am Dienstag

Der Dienstag startet lokal mit Nebel- und Hochnebelfeldern, welche sich meist im Laufe des Vormittags auflösen. Abseits davon beziehungsweise nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, im Westen ziehen gegen Abend Wolken auf. Es bleibt aber auch dort trocken. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 13 bis 20 Grad.