Das bedeuten die Farben bei den Herz-Emojis

Die beliebten Herz-Emojis in Nachrichten sind längst nicht mehr wegzudenken. Doch wer weiß, was die unterschiedlichen Farben wirklich bedeuten?

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Viele verwenden sie, doch kaum jemand kennt ihre richtige Bedeutung. Die beliebten Herz-Emojis, die vor allem auf Social Media und bei privaten Nachrichten verwendet werden.

Insgesamt gibt es davon zwölf unterschiedliche Farben. Von Rot bis hin zu Schwarz. Doch wer denkt, dass es sich dabei nur darum handelt, Farbe in den Gesprächsverlauf zu bekommen, der irrt. Jedes einzelne Herz hat eine eigene Bedeutung.

12 Farben, 12 unetschiedliche Bedeutungen. © oe24

Dementsprechend sollte man genau darauf achten, wem man welches Herz schickt. Die Bedeutungen der Herz-Emojis im Überblick:

Pinkes Herz: Es steht für Romantik, Verspieltheit und Weiblichkeit. Es ist ein leidenschaftlicher Flirt, der die Gefühle ausdrückt. Neben den besten Freunden sollte man es vor allem zu Beginn einer Beziehung verwenden.

Rotes Herz: Das traditionelle rote Herz steht für Liebe und Leidenschaft, Energie, Gefahr, Wut. Es ist die einfachste und offenkundigste Bedeutung. Man sollte es für den Partner oder die Partnerin und nur die engsten Familienmitglieder verschicken.

Oranges Herz: Es ist die abgeschwächte Form des roten Herzens. Hier gibt es noch einiges an Unklarheit. Entweder wird es rein freundschaftlich verwendet oder, wenn die Gefühle sich erst entwickeln.

Gelbes Herz: Das gelbe Herz bedeutet Heiterkeit und Glück. Es symbolisiert Freundschaft und kann auch gegenüber der Familie verwendet werden, wenn etwa jemand ein "Herz aus Gold" hat.

Grünes Herz: Es bildet Hoffnung, Wachstum und Gesundheit ab. Weiters steht es für eine gesunde Lebensweise und wird natürlich auch alle Jahre wieder am St. Patrick's Day verwendet. Aber Vorsicht ist geboten: Neid und Eifersucht könnte man damit genauso signalisieren wollen.

Hellblaues Herz: Dieses Emoji ist perfekt für einen heißen Flirt. Die Farbe steht für Ruhe und Gelassenheit und so kann man perfekt die gute Laune signalisieren.

Blaues Herz: Dieses Herz zählt wohl zu den größten Missverständnissen bei seiner Anwendung. Es ist ein Symbol des Beistandes in schweren Zeiten und drückt vor allem Loyalität und Freundschaft aus.

Violettes Herz: Auch hier kommt es oftmals zur falschen Verwendung. Violett steht für Luxus, Kreativität und Spiritualität. Mit dem Herz sollte man Interesse an einem Liebes-Abenteuer ausdrücken, kann aber auch einfach nur Mitgefühl signalisieren.

Schwarzes Herz: Die Farbe der Trauer und des Todes soll genau das ausdrücken. Allerdings wird es vor allem bei Metal-Fans als positives Signal verwendet. Denn man kann es auch für dunklen Humor verwenden, um einem entsprechenden Witz Ausdruck zu verleihen.

Graues Herz: Es ist wohl eines der neutralsten Herzen, die man zur Auswahl hat, passend zur Farbe der Neutralität und Seriosität. Es steht für Sympathie und unaufdringliche Unterstützung.

Weißes Herz: Das Herz der Farbe der Unschuld, Reinheit und des Friedens steht als internationales Symbol für Liebe und Zuneigung. Man kann es aber auch für Beistand oder Beileid bei einem Todesfall verwenden.

Braunes Herz: Bei der Farbe der Bodenständigkeit geht es vor allem darum, ruhige Liebe zu zeigen. Es geht hierbei weniger um romantische Gefühle und wird allerdings auch oft von Schoko-Liebhabern zweckentfremdet.

Weiters gibt es auch noch andere abgewandelte Herz-Emojis und viele besondere Kombinationen, die an dieser Stelle den Rahmen sprengen würden.