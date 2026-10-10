Diese Google-Maps-Funktion solltest du unbedingt kennen

Eine geheime Funktion auf Google Maps macht die Navigation um ein Vielfaches genauer.

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Immer mehr Leute vertrauen mittlerweile auf Google Maps statt auf herkömmliche Navis. Ganz gleich, ob im Auto oder zu Fuß. Doch in manchen Situationen ist die digitale Straßenkarte noch mit Fehlern behaftet.

Vor allem Orte, die einen schlechteren Empfang haben, wie etwa Tunnel, können zum Problem werden und immer wieder zu Ausfällen führen, weil das GPS-Signal unterbrochen wird. Die App verlässt sich dann auf integrierte Bewegungssensoren und Schätzungen.

Doch genau dagegen gibt es schon längst eine Lösung, die nur den wenigsten bekannt ist. Denn via Bluetooth lässt sich der Standort weiterhin punktgenau übermitteln, die unabhängig vom Satellitensignal sind.

Nicht für alle nutzbar

Dafür hat Waze, die für die Google-Navigation verantwortlich sind, eigene Bluetooth-Beacons (kleine Funksender d. Red.) in Tunneln auf der ganzen Welt installiert, wodurch der Empfang möglich ist. Allerdings muss man dafür am eigenen Handy eigene Berechtigungen zulassen.

Wichtig ist, dass das Smartphone berechtigt ist, Zugriff auf Bluetooth und die Erkennung nahegelegener Geräte zuzulassen. Dorthin gelangt man über die Einstellungen auf dem Gerät. Wenn man es einmal zulässt, läuft die Funktion ohne weitere Zustimmungen immer im Hintergrund.

Allerdings gibt es einen Haken. Denn derzeit haben nur Android-Geräte die Möglichkeit, diese Optionen zu aktivieren. Ob auch iPhones zukünftig von diesem Vorteil profitieren, ist derzeit noch nicht bekannt, aber durchaus denkbar.