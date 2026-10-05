Mit dieser Google-Funktion kostenlos über die Heimat fliegen

Eine neue Funktion von Google Earth ist fast unbekannt geblieben.

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Mit der Aussicht aus einem Helikopter geht es über die eigene Heimatregion oder quer über den Mississippi. Der Google Earth Flugsimulator hat die ganze Welt zu bieten. Über täuschend echte Landschaften fliegen und damit die Welt erkunden, das steht jedem offen.

Der Simulator ist kostenlos und bei Google Earth mit enthalten. Seit Sommer ist die Funktion schon eingebaut, die viele immer noch nicht kennen gelernt haben.

Die ganze Welt steht in der Simulation offen. © Screenshot

Keine Installation nötig

Einfach Google Earth starten und oben rechts auf "Google Earth erkunden" gehen. Dann oben in der Menüleiste "Tools" drücken. Die Übersicht klappt sich aus und man kann dort "Flugsimulator" anklicken. Dann geht es auch schon los mit dem Heli. Mit Tastatur und Maus geht es quer durch die Welt.