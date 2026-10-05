oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Nur wenige wissen

Mit dieser Google-Funktion kostenlos über die Heimat fliegen

OR
von
© Screenhsot
Eine neue Funktion von Google Earth ist fast unbekannt geblieben.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit der Aussicht aus einem Helikopter geht es über die eigene Heimatregion oder quer über den Mississippi. Der Google Earth Flugsimulator hat die ganze Welt zu bieten. Über täuschend echte Landschaften fliegen und damit die Welt erkunden, das steht jedem offen.

Auch interessant

Vietnams Küste zum Verlieben

Diese 3 Fernreiseziele sind besonders günstig

Dieses beliebte Reiseziel wird immer teurer – trotzdem wollen alle hin

Der Simulator ist kostenlos und bei Google Earth mit enthalten. Seit Sommer ist die Funktion schon eingebaut, die viele immer noch nicht kennen gelernt haben.

Die ganze Welt steht in der Simulation offen. © Screenshot

Keine Installation nötig

Einfach Google Earth starten und oben rechts auf "Google Earth erkunden" gehen. Dann oben in der Menüleiste "Tools" drücken. Die Übersicht klappt sich aus und man kann dort "Flugsimulator" anklicken. Dann geht es auch schon los mit dem Heli. Mit Tastatur und Maus geht es quer durch die Welt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Restaurant verrechnet 12,5 Prozent extra für Rechnung auf Englisch

Mayr-Melnhof legt etwas zu, weiter Preisdruck hoch

Rekordanstieg: Corona-"Explosion" in Spanien

Briten-Grüne erklären Zionismus zu Rassismus

Nach Maduro-Sturz: Experte hat brisanten Verdacht

Mit dieser Google-Funktion kostenlos über die Heimat fliegen

DIESES Hochzeits-Menü feiert das ganze Internet

Wiener Rentenmarkt im Späthandel schwächer

Handelsschiff von Drohnen versenkt

Colts-Star Taylor erwischt Glanztag mit fünf Touchdowns