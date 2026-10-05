Nur wenige wissen
Mit dieser Google-Funktion kostenlos über die Heimat fliegen
Mit der Aussicht aus einem Helikopter geht es über die eigene Heimatregion oder quer über den Mississippi. Der Google Earth Flugsimulator hat die ganze Welt zu bieten. Über täuschend echte Landschaften fliegen und damit die Welt erkunden, das steht jedem offen.
Auch interessant
Der Simulator ist kostenlos und bei Google Earth mit enthalten. Seit Sommer ist die Funktion schon eingebaut, die viele immer noch nicht kennen gelernt haben.
Keine Installation nötig
Einfach Google Earth starten und oben rechts auf "Google Earth erkunden" gehen. Dann oben in der Menüleiste "Tools" drücken. Die Übersicht klappt sich aus und man kann dort "Flugsimulator" anklicken. Dann geht es auch schon los mit dem Heli. Mit Tastatur und Maus geht es quer durch die Welt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden