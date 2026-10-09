Google zeigt spektakuläres Weltall-Bild

Wer heute Google öffnet, entdeckt ein besonderes Motiv statt des gewohnten Logos: Eine berühmte Aufnahme des Carinanebels rückt den Weltraum ins Rampenlicht. Anlass ist die World Space Week.

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Der Carinanebel zählt zu den bekanntesten Regionen, in denen neue Sterne entstehen. Er liegt rund 7.600 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist für seine beeindruckenden kosmischen Strukturen bekannt.

Die Aufnahme, die Google für sein Doodle verwendet, stammt vom James-Webb-Weltraumteleskop. Im Jahr 2022 lieferte es erstmals Bilder der Region in einer bis dahin unerreichten Detailtiefe. Dank seiner Infrarotinstrumente konnte das Teleskop durch Staubwolken blicken und junge Sterne sichtbar machen, die sich gerade entwickeln. Laut NASA sind darunter auch Sterne, die um ein Vielfaches massereicher sind als unsere Sonne.

Was kann das James-Webb-Teleskop?

Das Weltraumteleskop wurde im Dezember 2021 nach jahrzehntelanger Vorbereitung gestartet. Es befindet sich mehr als 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und untersucht unter anderem die frühe Geschichte des Universums. Außerdem suchen seine Instrumente nach Exoplaneten – also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.

Warum findet die World Space Week im Oktober statt?

© Getty Images

Die World Space Week läuft jedes Jahr von 4. bis 10. Oktober. Weltweit gibt es dazu Ausstellungen, Vorträge und Veranstaltungen rund um die Raumfahrt.

Die Termine erinnern an zwei wichtige Meilensteine: Am 4. Oktober 1957 startete mit "Sputnik 1" der erste künstliche Erdsatellit. Am 10. Oktober 1967 trat der Weltraumvertrag in Kraft, der grundlegende Regeln für die Nutzung des Weltraums festlegt. Mehr als 100 Staaten sind dem Abkommen beigetreten.

Was ist ein Google-Doodle?

Mit sogenannten Doodles verändert Google sein Logo zu besonderen Anlässen. Dahinter stecken etwa Grafiken, Animationen oder interaktive Spiele. Gewürdigt werden damit unter anderem bedeutende Persönlichkeiten, historische Ereignisse und internationale Aktionstage.

Mit dem aktuellen Motiv macht Google auf die Faszination des Weltraums aufmerksam – und zeigt, wie spektakulär die Entstehung neuer Sterne aussehen kann.