Große Trauer
L'Osteria-Gründer stürzt bei Rallye in den Tod
Die traurige Nachricht erfuhr BILD aus dem engen Freundeskreis des Geschäftsmannes. Der tödliche Vorfall ereignete sich am Freitag im Rahmen einer Autorallye.
Auch interessant
Tödlicher Sturz in die Schlucht
Klaus Rader war mit seinem Porsche GT3 RS bei der Veranstaltung "550 Challenge Mallorca" unterwegs. Auf einer Bergstraße zwischen den beiden Orten Pollença und Lluc geriet das Fahrzeug ins Schleudern.
Beliebter Gastronomie-Gründer verstorben
Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Für den 63-jährigen Gründer der bekannten Restaurantkette L’Osteria kam jede Hilfe zu spät.
Rader hat erst im Sommer seine Frau Vicky geheiratet und hinterlässt vier kleine Kinder.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden