L'Osteria-Gründer stürzt bei Rallye in den Tod

Der Gastronom und L’Osteria-Gründer Klaus Rader ist bei einem schweren Autounfall auf der Urlaubsinsel Mallorca ums Leben gekommen. Der Unternehmer wurde 63 Jahre alt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die traurige Nachricht erfuhr BILD aus dem engen Freundeskreis des Geschäftsmannes. Der tödliche Vorfall ereignete sich am Freitag im Rahmen einer Autorallye.

Tödlicher Sturz in die Schlucht

Klaus Rader war mit seinem Porsche GT3 RS bei der Veranstaltung "550 Challenge Mallorca" unterwegs. Auf einer Bergstraße zwischen den beiden Orten Pollença und Lluc geriet das Fahrzeug ins Schleudern.

Beliebter Gastronomie-Gründer verstorben

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Für den 63-jährigen Gründer der bekannten Restaurantkette L’Osteria kam jede Hilfe zu spät.

Rader hat erst im Sommer seine Frau Vicky geheiratet. © Viky Rader via Getty Images

Rader hat erst im Sommer seine Frau Vicky geheiratet und hinterlässt vier kleine Kinder.