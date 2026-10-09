oe24
TV
E-Paper
Immo

Große Trauer

L'Osteria-Gründer stürzt bei Rallye in den Tod

Phillip Platzer
von
Eingang der L'Osteria Pizzeria mit Außensitzplätzen an der Immermanstraße in Düsseldorf.
© Getty Images for Mandarin Oriental Munich
Der Gastronom und L’Osteria-Gründer Klaus Rader ist bei einem schweren Autounfall auf der Urlaubsinsel Mallorca ums Leben gekommen. Der Unternehmer wurde 63 Jahre alt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die traurige Nachricht erfuhr BILD aus dem engen Freundeskreis des Geschäftsmannes. Der tödliche Vorfall ereignete sich am Freitag im Rahmen einer Autorallye.

Auch interessant

Jogger verletzt: Griechenland fängt Wolf

Collien Fernandes gibt Unterlassungserklärung ab

Vater (41) wollte seine Tochter (4) töten

Tödlicher Sturz in die Schlucht

Klaus Rader war mit seinem Porsche GT3 RS bei der Veranstaltung "550 Challenge Mallorca" unterwegs. Auf einer Bergstraße zwischen den beiden Orten Pollença und Lluc geriet das Fahrzeug ins Schleudern.

Beliebter Gastronomie-Gründer verstorben

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Schlucht. Für den 63-jährigen Gründer der bekannten Restaurantkette L’Osteria kam jede Hilfe zu spät.

Rader hat erst im Sommer seine Frau Vicky geheiratet. © Viky Rader via Getty Images

Rader hat erst im Sommer seine Frau Vicky geheiratet und hinterlässt vier kleine Kinder.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Linke hält an umstrittenem Politiker fest

Jetzt kommt Neuschnee

L'Osteria-Gründer stürzt bei Rallye in den Tod

1124 Minuten! Zugverspätung wegen betrunkenem Fahrer

Strafanzeige gegen Merz

Große Skepsis für Johnsons Brexit-Pläne

Vater (41) wollte seine Tochter (4) töten

Schönheits-OP: Wer steht (nicht) dazu?

Alarm von Senator: Trump riskiert "dritten Weltkrieg"

Wiener Börse schließt unverändert