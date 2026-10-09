Jogger verletzt: Griechenland fängt Wolf

Nachdem er in der Nähe von Athen zwei Jogger angegriffen und leicht verletzt hatte, ist ein Wolf in Griechenland gefangen worden.

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Wie die Tierschutzorganisation Callisto und die Naturschutzbehörde Ofypeka am Donnerstagabend mitteilten, wurde das Tier in der Nacht auf Dienstag von einem Team des europäischen Forschungsprojekts Life Wild Wolf am Fuße der Parnitha-Bergkette nördlich der griechischen Hauptstadt betäubt und eingefangen.

Menschen aus mehreren Dörfern hatten zuvor wegen wiederholter Sichtungen des Wolfs die Behörden alarmiert. Der Wolf war den Angaben zufolge schon einmal Mitte August in Varibobi 30 Kilometer nördlich von Athen eingefangen worden. Auch damals war er zuvor mehrfach in dem Gebiet gesichtet worden.

Tier kommt in Schutzzentrum

Das Umweltministerium entschied nun, das Tier erneut einzufangen, nachdem es am 24. September in einem Waldgebiet in Kryoneri einen Jogger angegriffen und leicht verletzt hatte. DNA-Untersuchungen ergaben nun, dass derselbe Wolf bereits am 14. Februar einen Jogger in der Region attackiert hatte. Er soll nun dauerhaft in einem Schutzzentrum der Umweltorganisation Arktouros in Nordgriechenland untergebracht werden.

Mitte August war im Norden Griechenlands bereits eine Wölfin eingefangen worden, die in der Nähe der zweitgrößten Stadt Thessaloniki ein vierjähriges Kind angegriffen und verletzt hatte. Im September vergangenen Jahres hatte ein Wolfsangriff auf ein fünfjähriges Mädchen in einem Urlaubsort auf der Halbinsel Chalkidiki Diskussionen über die wachsende Wolfspopulation in Griechenland ausgelöst. Die Tierschutzorganisation Callisto geht derzeit von 2075 Wölfen aus, die überwiegend im Norden des Landes leben.