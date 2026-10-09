Schwer verletzt
Vater (41) wollte seine Tochter (4) töten
Großeinsatz in der Nacht auf Freitag: kurz vor elf Uhr nachts rückten die Einsatzkräfte in Pirna an, im Ortsteil Sonnenstein.
Versuchte Selbsttötung des Vaters
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten in die Wohnung an und konnten sowohl Vater (41) als auch Tochter (4) schwer verletzt vorfinden. Laut Medienberichten sind beide außer Lebensgefahr.
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Über die Hintergründe sind mittlerweile Angaben gemacht worden. "Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 8. Oktober 2026 gegen 22 Uhr seine vierjährige Tochter in seiner Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Pirna mit Tötungsvorsatz schwer verletzt zu haben", so die Behörden. Anschließend habe der Mann versucht sich selbst zu töten, das ist aber gescheitert.
Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Schnitt- und Stichverletzungen.
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat bereits einen Haftbefehl beantragt. Bereits heute soll der Mann dem Richter vorgeführt worden sein.
Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Augenzeugen und Anwohner. Sie hatten das Geschehen offenbar miterlebt.
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