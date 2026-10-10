England-Zoo
Tiger attackiert Mann nach Sprung ins Gehege
Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Yorkshire Wildlife Park. Laut britischen Medien soll der Mann zuvor aufgebracht gewesen sein und sich in das Gehege der Tiger begeben haben. Aufnahmen, die in sozialen Medien verbreitet wurden, zeigen einen Mann in einem schwarzen Oberteil, der am Boden kniet. Ein Tiger greift ihn von hinten an, beißt ihm in den Rücken und drückt ihn zu Boden.
Rund um das Gehege wurde anschließend eine schwarze Sichtschutzwand errichtet. Der Zoo wurde evakuiert und für den Rest des Tages geschlossen. Auch am Sonntag soll der Park geschlossen bleiben.
Rettungskräfte im Einsatz
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Der Yorkshire Ambulance Service wurde nach Angaben des "Daily Mail" um 13.33 Uhr zum Zoo gerufen. Auch die Polizei von South Yorkshire war mit dem Vorfall befasst. Augenzeugen berichteten von Schüssen, nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor.
Der Zoo bestätigte einen "schwerwiegenden Zwischenfall" im Bereich des Tiger-Geheges. Die Notfallmaßnahmen seien sofort eingeleitet worden, die Einsatzkräfte seien vor Ort. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um den genauen Hergang zu klären.
Was genau passiert ist, bleibt unklar
Warum der Mann in das Gehege gelangte und wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst nicht bekannt. Auch zum Zustand des Mannes lagen in dem Bericht keine bestätigten Angaben vor.
Der Park betonte, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Besucher, Mitarbeiter und Tiere oberste Priorität hätten. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls laufen.
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