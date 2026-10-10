Bullen patzen nach XXL-Pause beim GAK

Der Motor bei Red Bull Salzburg stottert nach der langen Länderspielpause. Beim Liga-Comeback gegen den GAK kommen die Bullen nicht über ein 0:0 hinaus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Bullen haben nach der dreiwöchigen Länderspielpause einen herben Dämpfer hinnehmen müssen und kamen beim GAK nicht über eine Nullnummer hinaus. Dennoch übernimmt die Elf von Trainer Danny Röhl zumindest bis Sonntag die Tabellenführung der Admiral Bundesliga.

Die Generalprobe für den Europacup-Hit ging gründlich daneben. Vor 6.180 Zuschauern in der Grazer Merkur Arena bot der Vizemeister aus Salzburg über weite Strecken eine enttäuschende Vorstellung. Vor allem im zweiten Spielabschnitt fehlte den Gästen die gewohnte Durchschlagskraft im Angriffsdrittel. Das ist ein deutlicher Warnschuss vor dem richtungsweisenden Heimspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr), wenn der italienische Gigant AC Milan in der Red Bull Arena gastiert. Dort peilen die Mozartstädter den zweiten vollen Erfolg im zweiten Spiel der Europa League an.

Danny Röhl rotierte im Vergleich zum souveränen 3:0-Heimerfolg gegen Vizemeister Sturm Graz an gleich sieben Positionen. Zwei Umstellungen waren verletzungsbedingt erzwungen: Sowohl Teamgoalie Christian Zawieschitzky als auch Kapitän Nikolas Veratschnig standen nicht zur Verfügung. Christian Früchtl feierte dadurch sein Bundesliga-Debüt im Salzburger Gehäuse. Neben ihm verblieben lediglich Kevin Boma, Dominik Schmid, Abubakr Barry und Stürmer Karim Konate in der ersten Elf. Beim GAK ersetzte Anderson im Vergleich zum 2:2 bei der Wiener Austria den Offensivmann Mark Grosse.

Offener Schlagabtausch vor der Pause

Die Partie begann ohne langes Abtasten, beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. GAK-Schlussmann Cican Stankovic musste sich bei seinem emotionalen Premierenduell gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber bereits in der 7. Minute bei einem gefährlichen Lindström-Freistoß strecken. Auf der Gegenseite rettete Früchtl bei einem wuchtigen Nachschuss von Michael Sollbauer (28.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Rotjacken komplett die Kontrolle. Salzburg schwamm in der Defensive und hatte bei gleich drei Aluminiumtreffern enormes Glück. Ein wuchtiger Kopfball von Oberleitner nach einer präzisen Flanke von Peter Michorl klatschte an die Querlatte.

Nach einem Michorl-Eckball setzte Anderson den Ball per Kopf aus kürzester Distanz erneut an die Latte; Tim Drexler blockte den Nachschuss von Oberleitner im Strafraum ab. Alexander Hofleitner ließ eine weitere hochkarätige Kopfballchance ungenutzt.

In der Schlussphase parierte Stankovic einen gefährlichen Schuss des eingewechselten Salzburg-Jokers Gaoussou Diakite sehenswert über das Gehäuse (86.). Ein Volleyschuss von Tabakovic strich in der 95. Minute knapp am Tor vorbei.

Bullen für einen Tag auf Platz 1

Mit diesem torlosen Remis übersteht Red Bull Salzburg auch das 15. Pflichtspiel dieser Saison ohne Niederlage und bleibt mit 18 Zählern als einziges Bundesliga-Team ungeschlagen. Der GAK schob sich mit nun neun Punkten auf Rang sechs vor und bleibt unter Neo-Trainer Gerald Scheiblehner auch im fünften Pflichtspiel unbesiegt. Zudem bauten die Grazer ihre beeindruckende Heimserie auf elf Ligaspiele ohne Niederlage en suite aus.

Salzburg liegt nun vorübergehend auf Platz eins, blickt jedoch gespannt nach Linz: Dort gastiert der punktegleiche Verfolger SK Rapid am Sonntag im Topspiel beim drittplatzierten LASK.